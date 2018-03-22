快手灭不掉微信，但灭朋友圈还是有戏的

一

“我今年十七。”小周一边熟练地操作扒胎机把旧轮胎从轮毂上卸下，一边与我谈笑风生，言语中流露出与年龄不相符的成熟老练。他的手机开着快手，某个直播间的嗨曲和主播的絮叨被他当作干活时的背景音乐。

这是一家位于北京方庄某个地下停车场的汽修小店。是日，北京在连续145天远超历史记录的无降水后，突降大雪。地下停车场阴冷潮湿，手机完全没有运营商信号，只有汽泵工作的噪音回荡。

小周老家是河北张家口。他从2015年进入汽车行业打工，同时也开始玩快手。“我喜欢拍老爷车的视频，有六百多粉丝。”小周有点小小的得意。我提出在快手上关注他，他快速调出快手的个人二维码让我扫码，一如我们调出微信二维码的娴熟。

小周终日生活和工作于地下停车场，与外部世界的唯一联系是手机，而快手对他而言远不止一个娱乐App那么简单。“今天雪挺大啊！”他一边刷着快手的“同城”栏目，一边对我说。

二

3月5日，全国人大代表马化腾在接受人民日报记者提问时透露，在刚刚过去的2018年春节，微信和WeChat的合并月活跃账户数超过10亿，自此微信成为中国第一个月活用户超10亿的产品，用户遍布全球。

而在2017年11月的腾讯全球合作伙伴大会上，腾讯曾宣布微信的日登录用户达到9.02亿。考虑到这个数据的时点，以及微信的产品特点，我们不妨认为微信的日活和月活数据高度接近。

同样在2017年11月的腾讯全球合作伙伴大会上，快手CEO宿华表示，快手的注册用户已突破七亿，这个数据也在随后被其官方微信号和微博多次提及。而根据内部消息，2018年1月，快手的日活跃用户达到了1.5亿。

快手在不同国家的用户运营是互相隔离的，甚至连产品都是独立发版（如快手的韩国版与目前大陆地区的版本，产品形态有较大差异）。

在2017年快手某次内部沟通会上，有员工问到“为何不同国家的用户发布的内容互相看不到”，联合创始人程一笑回答“因为我们不希望发布者和观众由于语言问题无法互动”。考虑到上述情况，以及快手在海外地区的用户数量尚未形成规模，七亿用户基本是快手在中国地区的中文用户数量。

七亿中国用户是个什么概念？

根据QuestMobile的统计，2017年底中国移动互联网月度活跃设备数为10.85亿。考虑到一人多终端等特殊情况，实际移动互联网用户低于这个数量。大多数普通用户对于移动App产品的使用行为是越来越集中化的，有理由相信，除去微信，快手已然是国内用户的手机上普及度最高的App，并且没有之一。

快手的slogan（品牌口号）是“记录世界记录你”。最早的时候，这个slogan是“让世界看见你的世界”，甚至连配套的宣传片都制作出来了。但宿华本人更中意“记录”这个定位，于是就有了现在这个版本。

之前的创业项目被阿里收购后，宿华就不差钱了，差的只是做出个影响力非凡的产品。快手之于宿华，意义非同一般。他想做的，也远远不止短视频平台而已。

记录一切的快手，和连接一切的微信，在用户网络最大化这点上，便有了同一个“梦想”。至于对待产品的克制和谨慎，以及运营的平权和去中心化，宿华“致敬”了张小龙。

三

微信的普及，将电信运营商沦为数据管道，极大降低了用户的通讯、社交成本，但也给一二线的用户，尤其是职场中人，带来无形的压力。

随着社交圈子的扩大以及微信的工作生活不分，言多必失，随便发点内容，生怕听者有心。越来越多的用户开启了朋友圈“半年可见”甚至“三天可见”，以规避各种不请自来的窥视。另一些人放弃在朋友圈里放飞自我，只是偶尔转发一些无伤大雅的公众号文章。更有一部分人，已经停止了更新朋友圈，比如前边提到的宿华和程一笑，最后一次更新朋友圈，都是三四年前的事情了。

而一个快手的典型用户，则面临另一种尴尬局面。

他们或者因为身处三四线熟人社会，或者在异乡打拼，好友数量有限，社交圈子扩展乏力，却又有强烈的社交和娱乐需求。并且，创作、分享有足够质量的图文内容供彼此消费，对于这个群体而言，也是一件非常困难的事情。我在快手上曾经评论指出一个短视频标题里有错别字，作者回复说：“我初中没毕业，写错字没办法。”

短视频的拍摄与欣赏，是门槛非常低的一项娱乐兼社交活动。你只要会用手机，创作一段短视频既不需要文采，也不需要构图，拍就是了。而消费有声有色的视频，也非常符合大众化的内容消费需求。更不用说，在评论区看看其他人抖机灵挤兑作者，或者跟人闲扯几句，甚至吵几句嘴，都是很轻松的事情。

而这些需求，是微信的场景难以满足的。

四

如果把微信朋友圈视为一个独立产品，它的数据应该如何评估？我向几位业内人士讨教后的结论如下：

75%的用户会启用微信朋友圈功能。 50%的用户，每天至少会看一眼朋友圈。 将朋友圈作为独立产品看待的话，日活数据大致是微信日活数量的0.6倍。

这意味着，在快手日活用户达到1.5亿时，微信朋友圈的日活大概是6亿。

两个数据看上去差距蛮大，但别忘记了，快手用户的数量，正在快速接近国内移动用户的数量，以及微信用户的数量。说快手会挑战微信，是太夸张了一些，但在特定用户群体中，快手还是有望取代微信朋友圈的。

不知是有意还是无意，快手在产品设计上的很多细节，正在向微信靠拢。除去前面提到的扫一扫关注及其引导文案，快手的下拉刷新图标，与微信朋友圈的图标式样如出一辙，以及之前在微信上出现过的“实验室”功能，从图标到文案，都被快手原封不动地致敬了。

五

2017年初，我认识的一位早期加入微信的产品经理，入职了拼多多。在后来的半年，陆续有十几位微信的产品经理投奔了拼多多。这其中的因素有很多，但促使他们做出决策的关键，是在微信后台看到了拼多多恐怖的增长曲线。

坐拥中文互联网最大的社交流量，对腾讯而言，不仅意味着直接变现能力，更意味着通过数据分析，可以感知用户喜好和有潜力的新产品，以辅助投资决策。因此，尽管彼时快手的内容令腾讯投资部门的大佬们颇感不适，但数据和增长曲线是实打实的。一年过去了，快手的注册用户翻了一番，日活数据已是当时的三倍。

于是，在领投了快手的D轮后，腾讯将继续领投即将公布的E轮。

腾讯这种巨头，投资标的无非是自己做不了、做不好的。前一种情况在电商领域非常典型：入股京东，并用投资及微信流量一手扶植了拼多多；而后一种情况，在投资快手之后，还心有不甘地复活了微视这个自有的短视频产品。

虽然，投资之后，除去拖了大半年才把快手加入腾讯和联通的“王卡流量套餐”，腾讯目前对快手尚无其他明显的扶持动作。

不管怎么说，打不过你就当你爹，也是非常理性的做法。哪怕有朝一日微信式微，快手崛起，对腾讯而言，只是左手换右手的事情而已。

六

对汽修店小周这样的用户而言，微博上的明星和新闻离自己太远，而微信除了IM和群，在他口中只是个游戏的入口和（第三方）登录工具。

微博的媒体特性，倒是在快手上有完美的解决方案。公共场合的突发事件，在快手上可看到各种现场用户发布的视频。这种比任何记者跑得都快的第一现场，才是对普通人有价值的内容。

想起去年微博曾封禁快手的微博账号，这般恩怨情仇，如今竟化成了微博一句“与存在竞争关系的快手、美拍均保持着合作”。

去年，某社交产品的一位高管在和我聊天时，透露出对快手“网格化社交”的担忧。快手的智能推荐算法，根据用户的内容喜好和地区，将不同内容分发到不同用户群体，而这些群体之间由于口味相近，更容易互动并形成社交关系。我安慰他说，快手毕竟只是社区产品，以内容为中心，并没过渡到以用户为中心的社交平台。

半年过去了，快手的产品形态并未发生重大变化，但从日益增长的数据来看，你很难认为用户在产品中，只是生产和消费内容这么简单。

一开始，人们在微信上生产和消费内容。后来，由于微信的“克制”，人们逐步在快手这样的外部产品中生产和消费内容，并通过微信的关系链传播内容。假以时日，微信已无法给予用户足够的反馈快感，以及建立新的社交关系，则微信逐步回归到IM的本职工作中，将社交和内容娱乐的工作让渡出来，是大概率的事情。

微信虽然臃肿且老态，但在基础通信技术并未更新换代的当下，说哪个产品会取代微信，我是不信的。但是快手，或者再加上抖音、美拍之类，取代年轻人的微信朋友圈，这个我是比较有信心的。

快手上的扒蒜老妹，以及小周这样的扒胎小弟，或者其他短视频平台上光鲜靓丽的小哥哥小姐姐，都在以自己的方式，推动短视频娱乐社交时代的到来。