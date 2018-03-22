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北京上海公交系统开始内测Apple Pay：淘汰公交卡指日可待？

2018-3-22 20:01:49来源：爱活网作者：penylo责编：仲平评论：

在上海地铁全面启动二维码刷码过闸才过一些时日，就有消息曝出北京、上海公交系统开始计划内测Apple Pay支付过闸，而且具体实施不会太远，最快今年第一季度之内就会悄然上线，技术支援则来自耳熟能详的NXP。

NXP承担了绝大多数iOS设备NFC功能，并且也是北京、上海公交系统的主要供应商之一，iOS设备与闸机之间理论上不会存在兼容性问题。

就在本月初，已经有人拿到了iOS 11.3 Beta 4测试版，苹果Apple Pay的相关代码里加入了北京和上海两地各自交通卡的片段，一旦地铁系统支持iOS Apple Pay与公交卡绑定，实行NFC接触式快速过闸，钱包里的公交卡可以又减少一张，响应速度也远比现在的二维码更快。

顺带一提，iOS 11.3也会在今年春天正式推送，这与北京、上海公交系统支持Apple Pay支付过闸的时间点不谋而合，显然这场公交支付升级非常迅速，上海二维码乘坐地铁还不够两个月运维就被苹果抢过风头。

目前为止，三星已经通过烧录公交卡形式实现NFC刷卡进站，而全国只有广州实现过iPhone过闸。

如果内测一旦顺利，很快北京、上海的iPhone、iPad、Apple Watch都可以成为进入公共交通系统的支付工具。

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关键词：苹果Apple Pay

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