中国5G新进展：押宝中频组网，牌照发放或在明后年

近期有关5G进展的报道铺天盖地。有关5G网络建设，我国倾向于押宝中频组网。而5G牌照发放或将在2019年-2020年；从产品成熟度来看，手机形态的终端产品或将出现于2019年下半年。

频谱：我国倾向中频独立组网

频谱是整个无线通信行业最重要的稀缺资源。与2/3/4G相比，5G具备远超以往的带宽、更高的速率，且同时支持千亿级物联网设备的联接，5G所需频谱数量也远超之前几代移动通信之和。因此，为了满足移动宽带、低时延高可靠、超大规模组网三大应用场景需求，5G系统在规划之初就确定了高中低全频段规划。

其中，3.5GHz因为有利于网络全覆盖被视为5G网络的先锋频段。2017年11月，工信部发布《关于第五代移动通信系统使用3300-3600MHz和4800-5000MHz频段相关事宜的通知》，使我国成为国际上率先发布5G系统在中频段使用规划的国家。

谈到频谱问题，中国信息通信研究院副院长王志勤也表示，我国网络定位是面向全覆盖，因此我国倾向于采用中频组网的方式。她指出，中频组网方式得到全球广泛认可，而国外运营商采用的的高频点状建网方式难以满足全覆盖需求，阻碍了市场活跃度和竞争。

关于频谱，各方想法不同。比如美国，由于中频段大部分都被占用，除了Sprint有较完整的中频，AT&T和Verizon都没有。“美国曾考虑全国建一张5G网络，但是目前看来，因为移动通信市场是一个竞争性的市场，所以这种建议并不现实。而中国采用中频建设5G网络的建议还是比较靠谱，也得到产业界的认可”，王志勤表示。

除了频谱，组网方式也是很关键的一环。对此，王志勤透露，与国外不同，中国的运营商倾向于SA组网。2018年1月，中国电信技术部副总经理沈少艾就曾在在“5G技术研发试验第三阶段规范发布会”上，谈到中国电信对于5G网络演进若干问题思考时指出，5G首先面向eMBB业务，中国电信优先采用SA组网。为了避免频繁互操作，独立组网网应尽量连续覆盖。

牌照：或将于2019年下半年-2020年发放

目前，5G研究进展神速。王志勤透露，5G完整的第一版国际标准将于2018年6月完成，5G研发试验底单阶段也将于今年年底完成。

除了网络建设和标准，从5G产业链进展来看，设备研发约在2018年年底预商用，2019年上半年实现商用；5G芯片大约要在2019年上半年出现，下半年可能有首批终端实现商用。

另外，预计2018年上半年会完成室内基站设备测试工作，核心网测试的完成在2018年下半年。