张家辉回应代言网游时称自己为“渣渣辉”

此前，网页游戏“贪玩蓝月”邀请到了古天乐、张家辉、陈小春等香港男星为其代言。
大伙儿都知道的则是他们为该游戏口播的广告语，因略带一丝港腔，被无数网友争相转发，成为了经久不衰的笑点。
“大扎好！我系渣渣灰，我系咕癫乐。给大家推荐一款超好玩的游戏，碳晚懒月，你妹有碗锅的全新版本。只需要体验三昏宗，里造会杠我一样，爱象借款有戏...”（网友调侃版本）
虽然大伙儿都会在网络平台上善意的调侃两句，但相信也有网友会好奇这几位男星是否知道这个梗呢？
近日，头条新闻发布了一则关于张家辉的采访视频，视频中张家辉首次回应了这个话题。在日前某活动中，记者问到：“你知道那个梗，就是大家都在喊你渣渣辉的事吗？你有什么感受呢？”
张家辉笑称：“我知道，但是我就一直不说，你们说的开心就好，我就一直不说，我知道这个事情已经发生了，所以我就不说了。”
随后记者又问：“那你会有压力，要训练自己的普通话吗？”，张家辉回答道：“我觉得呢，其实大家应该要原谅我们说的不好，因为我们已经很努力了。”边上的刘青云已经笑得快要倒地了。
网友又乐此不彼的将这段回应制作成了调侃版本：“我几道，但我就是不嗦，一级不嗦……我撅得呢，奇袭大家应该要圆浪我，因为我们已经嗦得很鲁力了。”
也有不少网友表示，虽然普通话说的不好，但是电影演得好啊。
实际上页游“贪玩蓝月”最近也是刷了不少的存在感。此前，还因邀请到古天乐在B站现场直播玩《贪玩蓝月》，却让用户足足等了近三个小时才看到古天乐短暂现身，并且也仅仅只是出现在了广告拍摄现场，此前预告的“古天乐将进行游戏直播”，根本没有兑现。
最后因涉嫌误导用户，被B站封停了“贪玩游戏”这个帐号。
或许更令多数网友想不通的是，这几位男星为何会去代言一款网页游戏。
话说回来，中国作为一个多城市、多名族的国家，每个人都有着自己的家乡话。中国方言常被分为8大方言：官话、吴语、晋语、赣语、湘语、粤语、闽语、客家语。也被分为“九大方言”，甚至“十大方言”，但实际上都还只是国内的汉族方言。如果加上少数民族的语言，中国的方言还可以划得更多、更细。
中华文化博大精深，各具特色的方言，也经常会成为网络流行语，例如“蓝瘦，香菇”、“猴赛雷”、“撩妹”、“伐开心”等，实际上都是出自方言。
你认为你的家乡话中，说起来最有意思的词是什么？
网友热评：
VampireHXW：笑他普通话不好的，想想自己英文几级，粤语会几句？
吾往岁购-表：嗦是不可能嗦的，一辈纸都不可能嗦的！
我只会耍帅：为什么巨星要代言这样的游戏？
独角上的洋芋：真的，以前第一次看到这个广告的时候我以为是谁模仿张家辉和古天乐的声音在搞笑来着。。
-沉迷减肥：张家辉太可爱了hhhh什么时候有新作品啊
兔子小姐不吃辣：有没有人念出来的，哈哈哈哈
图拉夫的新晋女友：我们不会圆浪你！因为我们滚本木有怪过你我们只系锅得你很阔耐
西红柿炒番茄啊a：我们湖蓝人也四这样嗦话的啊