张家辉回应代言网游时称自己为“渣渣辉”

此前，网页游戏“贪玩蓝月”邀请到了古天乐、张家辉、陈小春等香港男星为其代言。

大伙儿都知道的则是他们为该游戏口播的广告语，因略带一丝港腔，被无数网友争相转发，成为了经久不衰的笑点。

“大扎好！我系渣渣灰，我系咕癫乐。给大家推荐一款超好玩的游戏，碳晚懒月，你妹有碗锅的全新版本。只需要体验三昏宗，里造会杠我一样，爱象借款有戏...”（网友调侃版本）

虽然大伙儿都会在网络平台上善意的调侃两句，但相信也有网友会好奇这几位男星是否知道这个梗呢？

近日，头条新闻发布了一则关于张家辉的采访视频，视频中张家辉首次回应了这个话题。在日前某活动中，记者问到：“你知道那个梗，就是大家都在喊你渣渣辉的事吗？你有什么感受呢？”

张家辉笑称：“我知道，但是我就一直不说，你们说的开心就好，我就一直不说，我知道这个事情已经发生了，所以我就不说了。”

随后记者又问：“那你会有压力，要训练自己的普通话吗？”，张家辉回答道：“我觉得呢，其实大家应该要原谅我们说的不好，因为我们已经很努力了。”边上的刘青云已经笑得快要倒地了。

网友又乐此不彼的将这段回应制作成了调侃版本：“我几道，但我就是不嗦，一级不嗦……我撅得呢，奇袭大家应该要圆浪我，因为我们已经嗦得很鲁力了。”

也有不少网友表示，虽然普通话说的不好，但是电影演得好啊。

实际上页游“贪玩蓝月”最近也是刷了不少的存在感。此前，还因邀请到古天乐在B站现场直播玩《贪玩蓝月》，却让用户足足等了近三个小时才看到古天乐短暂现身，并且也仅仅只是出现在了广告拍摄现场，此前预告的“古天乐将进行游戏直播”，根本没有兑现。

最后因涉嫌误导用户，被B站封停了“贪玩游戏”这个帐号。

或许更令多数网友想不通的是，这几位男星为何会去代言一款网页游戏。

话说回来，中国作为一个多城市、多名族的国家，每个人都有着自己的家乡话。中国方言常被分为8大方言：官话、吴语、晋语、赣语、湘语、粤语、闽语、客家语。也被分为“九大方言”，甚至“十大方言”，但实际上都还只是国内的汉族方言。如果加上少数民族的语言，中国的方言还可以划得更多、更细。

中华文化博大精深，各具特色的方言，也经常会成为网络流行语，例如“蓝瘦，香菇”、“猴赛雷”、“撩妹”、“伐开心”等，实际上都是出自方言。

你认为你的家乡话中，说起来最有意思的词是什么？

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