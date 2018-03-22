也要来"割韭菜"？亚洲航空要发行自家数字货币

3月22日消息，据国外媒体报道，目前亚洲航空开始首次代币发行ICO的想法，这也意味着这家总部位于东南亚的廉价航空公司在涉足数字货币市场。

亚航集团首席执行官托尼·费尔南德斯（Tony Fernandes）上周表示，尽管他尚不清楚自己的公司会计划筹集多少资金，但确认公司的Big Points积分计划可“轻松转移到区块链”。

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“我们有产品可以成为用户忠诚度计划Big Loyalty的数字货币，并且我们正在开发建立一个支付平台，以便于二者之间能够有效结合。我们有一个可让用户使用数字货币的现成生态系统。“费尔南德斯如是指出。

如果这个想法浮出水面，亚航将成为第一家开发自家数字货币的航空公司。

费尔南德斯是全马来西亚50位最富有的人之一，其净资产达到了7.45亿美元。考虑到许多东南亚居民在本国以外工作，并通过汇款将资金跨境流动，费尔南德斯希望让公司不用现金。此外费尔南德斯还表示，该公司计划未来在缅甸和越南开设新的航空公司，并为客户提供小额贷款服务。

这家廉价航空公司似乎打算让自己走在技术的前沿，今年公司在位于柔佛州的新山士乃国际机场登机台应用了面部识别技术。

另一家知名航空公司汉莎航空公司去年宣布与Winding Tree建立合作关系，后者旨在利用区块链技术减少B2B旅行预订中的中介。上个月Winding Tree发起的ICO在短短六天时间内融资就超过了1000万美元。

东南亚地区对数字货币感情复杂。根据专注于区块链的投资门户网站Funderbeam研究，新加坡已成为ICO的中心，去年当地有200个ICO，共筹集资金33亿美元。与此同时，包括印度尼西亚和柬埔寨在内的一些国家却纷纷阻止甚至禁止数字货币和区块链。

如果作为马来西亚最大公司之一的亚洲航空也启动了ICO，其可能为该国的更多公司应用区块链技术铺平道路。