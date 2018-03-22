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手游行业正策马奔腾，而苹果手中握着缰绳

2018-3-22 21:54:25来源：威锋网作者：拾欢伯责编：守一评论：

本周，世界游戏开发者大会正在进行中，《堡垒之夜》和《绝地求生》成为了大家讨论的焦点，为什么？因为它们都是刚刚在iOS上线就占据了排行榜榜首，即使他们都是跨平台的游戏。

这意味着现在手游已经成为了游戏市场最重要的平台，而在移动游戏市场，iOS显然已经远远走到了Android前面。

在游戏开发者大会上，苹果产品营销副总裁Greg Joswiak和开发者们讨论了现在iOS游戏的现状，现在的开发者更加愿意选择在iOS平台上发布游戏，因为九成iOS设备都处于类似甚至是一样的系统版本中，这使得开发人员能够比其他平台更快地引入新功能，提供更好、更一致的游戏体验。

比如现在iOS游戏普遍使用的Metal 2图形API，还有现在苹果正在极力推进的ARkit，都能比其他平台提供更高的画质，甚至是别人所没有的游戏类别。

游戏为苹果提供了更多的收入（30%的收入分成），而苹果当然也在为iOS游戏提供更多资源，比如iOS 11中将游戏设立为单独的类别，并且设计了一个“今日”标签，为用户提供一些玩手游时需要的帮助。所以近期，流向App Store的流量显著增高，也带来了更多收入。

在以前，开发手机游戏的大多是一些独立工作室，比如纪念碑谷的作者就表示，独立游戏是“一小群人的热爱，而不是200人的团队能做出来的”。但是随着iOS设备越来越多，而且成为很多人的主设备，大型主机、PC游戏向手游倾斜就成为了必然会发生的事情。

开发者Zach Gage就说，现在人们在观看电竞比赛、直播时，都会拿出自己的手机去搜索类似的游戏，但很多时候这些游戏都并没有手游版本。所以我们现在也看到，现在的游戏开发商都在争先恐后地推出手游版的大型游戏，比如LOL、PUBG等类型的游戏，手游版都获得了空前的成功。

并且和游戏主机4到5年的周期相比，手游的技术发展实在是很快，在独立手游转向电竞类手游之后，移动游戏的下一个类型也将很快到来，越来越方便、完整的游戏体验将会把很多此前无法接触到游戏的人带进这个新世界。

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关键词：iOS手游

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