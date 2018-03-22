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腾讯回应Naspers计划出售2%的腾讯股份：确认知悉

2018-3-22 23:20:45来源：IT之家作者：守一责编：守一评论：

IT之家3月22日消息 今天，彭博社报道称，腾讯最大股东Naspers决定要出售至多1.9亿股腾讯股份，如果出售完成，那么Naspers对腾讯的持股比例将从33.2%降至31.2%。

（图片来自Flickr）

对此，腾讯方面今日晚间回应称，已确认知悉，Naspers公司计划出售2%的腾讯股份，以筹集现金储备用作提升财政实力和投资具有增长潜力的项目。

腾讯方面提到，Naspers表示对腾讯长远发展和管理团队充满信心，认为腾讯是全球少数优质高增长的企业之一，并承诺最少三年内不会再出售股票。

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关键词：腾讯股票Naspers

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