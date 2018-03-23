美媒：苹果、英特尔等将成中美贸易战受害者

北京时间23日早间消息，据CNN旗下财经网站CNNMoney报道，特朗普政府周四宣布，将对每年从中国进口的价值500亿美元的商品征收关税，并限制中国对美国科技产业投资，引发人们对于中美之间爆发贸易战的担忧，美国股市暴跌。

对于美国一些大型公司来说，与中国的贸易战是一个非常糟糕的消息。

如果中国采取报复措施，道指与标普500指数中的苹果、波音、英特尔和其他跨国公司的日子将会变得很难过。

苹果上财季从中国市场获得了180亿美元的收入，占其总销售额的20%。波音去年在中国市场的销售额达到近120亿美元，是其总营收的近13%。

芯片巨头英特尔，以及其同业公司德州仪器、英伟达、美光科技与高通等，都在中国拥有庞大业务，中国公司正在大量使用他们的处理器。

而中国迅速增长的中产阶层也在帮助推动美国其他行业一些大型公司的增长。

以道指成分股耐克为例，该公司上季度在中国市场出售了价值12亿美元的运动鞋和服装，占其总营收的15%。

另一个道指成分股3M去年10%的销售额来自中国。该公司去年在中国市场的销售额增长了16%，而美国销售额仅增长1.5%。

通用汽车公司今年较早时表示，2017年该公司及其合资企业在中国市场的销量突破400万辆，创历史新高，得益于中国消费者对卡迪拉克及别克品牌的强劲需求。

星巴克也在中国市场投下了巨大赌注，并且正在收获成果。该咖啡巨头现在有大约14%的销售额来自中国市场，其中国业务的增长速度超过了美国和其他发达市场。

赌业巨头拉斯维加斯金沙集团和永利度假村集团也可能因为中国的报复行动而受到损害。这两家公司超过一半的营收来自中国的特别行政区澳门，而不是拉斯维加斯。

所以，即便特朗普的初衷是试图保护美国工人的利益免受中国竞争对手的损害，但很多美国公司势必将会因为中国的报复措施而遭受巨大损失。