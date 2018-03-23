广电总局禁止抓取改编视听节目，B站鬼畜视频/抖音将受影响

IT之家3月23日消息 IT之家昨天曾报道，广电总局下发了《关于进一步规范网络视听节目传播秩序的通知》特急文件，通知的要求之一是坚决禁止非法抓取、剪拼改编视听节目的行为，这将使当下的B站、快手、抖音、西瓜视频、梨视频等视频网站受到影响。

通知称，目前网络上有些视频歪曲、恶搞、丑化经典文艺作品，其中还有些节目，自裁取拼接经典文艺作品、广播影视节目和网络原创视听节目的片段，或者重新配音、重配字幕，以篡改原意、断章取义、恶搞等方式吸引眼球，产生了极坏社会影响等等。为进一步规范网络视听节目的传播秩序，维护健康清朗的网络空间，现要求：一、坚决禁止非法抓取、剪拼改编视听节目的行为；二、加强网上片花、预告片等视听节目管理；三、加强对各类节目接受冠名、赞助的管理；四、严格落实属地管理责任。

目前，B站、快手、抖音等视频网站中有大量根据广播影视节目而改编的视频，B站还为此建立了一个专门的“鬼畜”频道，IT之家发现目前该频道仍然存在。

据悉，目前一些视频网站一方面在观望等待细则指导，一方面已开始加紧清理不合规内容，例如某视频网站正在下线影视动画恶搞吐槽、有版权的影视作品的二次创作、神配音视频等等内容。

截至发稿时，B站、抖音等均未对此通知予以回应。