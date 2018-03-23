疯狂的“吃鸡”赛道上，《堡垒之夜》凭什么能取代《绝地求生》？

这样一个挥着锄头开局的游戏，却发现了「吃鸡」的另一种魅力。

2018年第一款真正意义上的爆款游戏出现了，它的名字叫《堡垒之夜》（FORTNITE）。

3月21日，这款游戏的PC版超越《绝地求生》，在海外玩家Tyler「Ninja」Blevins和流行歌手Drake的联合直播中，628000人同时观看，创造了 Twitch平台新的观看记录。

同样是这款游戏，在3月12日上线iOS端测试版本后，仅仅一周时间，不但霸榜iOS平台，成功登顶110国App Store下载榜榜首。还在72小时内收入突破100万美元，成为近期收入最高的吃鸡类手游。

▲上线3天《堡垒之夜》收入超过网易《荒野求生》《终结者2》

一款比《绝地求生》慢了半拍的「吃鸡」游戏能取得如此成绩，在很多人看来不可思议，「吃鸡」游戏千千万，为什么偏偏《堡垒之夜》说了算？它究竟有什么魅力能在PC端和移动端同时脱颖而出？新游戏刺激之下，「吃鸡」游戏究竟走向何方？它的正确打开姿势到底是什么？今天，我们不妨从《堡垒之夜》的前世今生，来谈一谈「吃鸡」游戏的进化。

从虚幻引擎到大逃杀

《堡垒之夜》研发公司名为Epic Games，如果不是因为这款游戏，那么很多人对这家公司认知最高的恐怕不是游戏，而是一款引擎——「虚幻引擎」（Unreal Engine）。

▲虚幻引擎（左）出现在《绝地求生》的界面

没错，那个让游戏迷们甚至非游戏迷们津津乐道的「虚幻引擎」就来自于这家北卡罗来纳州的游戏公司。

从1991年成立至今，Epic Games在游戏领域最大成就莫过于这款独特的3D渲染引擎，它帮助很多游戏开发者实现了更加真实的光影效果，增强了游戏的沉浸感。

更重要的是，作为一款免费+开源的游戏引擎，它的上手操作以及编辑难度都不算很高（并且越来越低），这也为任何想要在游戏中实现更高效果的开发者提供了合适的工具。

▲虚幻4引擎界面

借助虚幻系列（从虚幻1到虚幻4）引擎，诞生了诸如《战争机器》、《质量效应》等经典作品，吉尼斯世界纪录甚至还在2014年将「最成功视频游戏引擎」颁发给虚幻引擎。而说到这款引擎当下最大的受益者，莫过于大红大紫的「吃鸡」游戏《绝地求生》了。

没错，由韩国蓝洞公司（Bluehole）开发的《绝地求生：大逃杀》使用的正是来自于Epic Games的虚幻4引擎，引擎的低门槛和免费特性（游戏收益达到3000美元后再缴纳5%版权费）不但让开发团队节省了大量资金，还让这个十多人的小团队将研发时间缩短到了15个月。因为这款引擎带来的画面提升以及细节呈现，也实现了「大逃杀」制作人Brendan Greene一直以来对于这类游戏的心愿，在一张100人的大地图中，他创造出了让每个玩家都享受游戏乐趣的游戏。

看到「大逃杀」类游戏成功之后，无论国内国外，其它公司也开始按捺不住。在国外，著名游戏《GTA OL》很快推出了自己的「大逃杀」模式，而在国内，网易、西山居等公司也纷纷发力，端游、手游「吃鸡」相继推出。对此，蓝洞公司的态度是欢迎竞争，并希望能将「大逃杀」游戏继续创新。

彼时，作为虚幻4引擎母公司的Epic Games也没有错过这样一个机会，选择同样将「大逃杀」模式加入旗下游戏《堡垒之夜》，但这一举动却引起了蓝洞公司的不满。

当Epic Games正式宣布为《堡垒之夜》增加「大逃杀」模式之后，蓝洞官方立即表态对这一更新进行抗议，蓝洞公司副总裁Changhan Kim在接受PCGamer采访时公开表态，认为作为虚幻引擎母公司的Epic Games如果推出「大逃杀」模式，那么对于独立游戏厂商来说是一种危险，他说：

大逃杀模式核心就是战至最后一人，这是一条简单的游戏规则。我们从未表示过自己拥有这类游戏模式版权。在中国有许多大逃杀模仿者；在业内也有许多大逃杀模式和我们游戏相似。我们肯定会看看那些和我们游戏很相似的游戏是否抄袭。

但在仔细研究《堡垒之夜》大逃杀模式相似度之前，我们要首先质疑Epic。我们可能是使用虚幻引擎最为成功的独立开发商，还有不少其他独立团队也在使用虚幻引擎。所以他们也许也会担心：我不仅需要付授权费，游戏可能还会被Epic抄袭？但Epic Games并未回应蓝洞的指控，并按计划推出了《堡垒之夜》「大逃杀」版本。自此，原本互相合作的双方产生矛盾，《绝地求生》和《堡垒之夜》走上了「吃鸡」的赛场，成为旗鼓相当的对手。

成于模仿，功在创新

对于虚幻4母公司Epic Games来说，为《堡垒之夜》（PC版）加入「大逃杀」模式也许是时势所驱，但它能够取得成功离不开对于「大逃杀」模式的独特理解。

按照艺术总监Pete Ellis的说法，《堡垒之夜》最初的概念是一款恐怖游戏，它「有一点吓人，还有点惊悚的体验。」灵感来自于皮克斯、蒂姆·伯顿的艺术风格。Epic Games创始人Tim Sweeney称之为「当《我的世界》遇上《求生之路》」。游戏最初的内容需要一个人（或者与他人合作）在游戏中一边搜集资源建造防御工事，一边躲避僵尸。作为一款FPS游戏，它从画风和玩法上都区别于市面上传统的FPS游戏，但这种将《我的世界》中的建造乐趣和《求生之路》的射击玩法结合的确让玩家有了新鲜的体验，这一设定的独特性也成为游戏能够战胜《绝地求生》的重要法宝。

▲建筑学是游戏的重要技巧

《堡垒之夜》在开发中从起初的虚幻3引擎升级到了虚幻4，由于是自家游戏引擎，对于画面的处理和优化自然不是问题。更重要的是，在模仿《绝地求生》推出「大逃杀」模式之前，游戏本身就受到很多玩家喜爱，它卡通的画风能吸引到不同年龄的玩家。而从2011年第一次亮相斯派克游戏大奖（VGA）到2017年正式推出，这款游戏经历了相当长的研发和测试周期，在这一过程中，这款游戏确立了几个重要特点，让它发掘了「大逃杀」类游戏的细分领域，并获得了和《绝地求生》一战的资本：

首先，《堡垒之夜》的核心玩法发掘了「吃鸡」游戏的独特魅力。如我们曾经对「大逃杀」游戏做出的分析那样，竞技性和刺激性、趣味性相结合，使得《H1Z1》和《绝地求生》吸引玩家进入，人人都能享受自己的乐趣。同样是竞技性，《堡垒之夜》游戏中的枪械众多，也在考验玩家的判断力和反应力。而且由于需要在枪战过程中躲避敌人子弹，建立自己的优势，玩家可以自己制造掩体和高地，只要通过自带的「锄头」在游戏中获取资源，就能随意搭建窝棚、楼梯甚至瞭望塔，这种特性又让游戏的趣味性大大增加。

▲建造房屋让FPS游戏多了另一种趣味

值得一提的是，《堡垒之夜》在设定中并没有加入《绝地求生》等游戏中非常受欢迎的载具。但由于地图更加紧凑，并且武器和建造系统的丰富，使得游戏并没有因此丢失乐趣，游戏中的人物无法蹲下和趴下，官方鼓励正面冲突以及相互配合，这些因素让一局游戏既充满多样性，同时也能展现玩家的技术。

其次，《堡垒之夜》研发期间，看到了游戏产业转变的进程，选择将游戏从付费转变成免费下载+内购模式，并提供了尽量多的平台版本。《堡垒之夜》是Epic Games首次进行的免费尝试，并被视作这一模式的先锋游戏，甚至吸引了来自腾讯公司的投资（这点我们在后面展开）。相比蓝洞公司的《绝地求生》，这种方案更加符合正在变化的游戏市场，能够在初期吸引用户，并增加游戏整体规模。而游戏在Microsoft Windows、macOS、Xbox One、PS4甚至如今的iOS端都进行开发，也为游戏更广受众奠定了基础。

▲游戏内购是当下趋势

第三，区别于《绝地求生》，《堡垒之夜》作为网络游戏对「优化」更加到位。优化实际上是多方位的内容，对于一款大型多人对战游戏来说，更好的网络服务，更公平的游戏环境，甚至于更低的游戏难度都会让它更加突出。

尤其是在对于游戏引擎的运用上，《堡垒之夜》对虚幻4引擎做出了「示范级」的操作，比如在开发中使用的「Level Stream」技术，出于虚幻4引擎的一项高级功能，它可以在游戏运行整个过程中动态加载/卸载地图，这种将大地图分成小地图，只加载当前部分地图的功能，为创建无缝超大地图创造了可能，也因此Epic Games官方称之为「改变大逃杀游戏」的技术。

《堡垒之夜》作为Epic Games出品的游戏，经过长时间调整后，对虚幻4引擎优化更加优秀，对于外挂的打击力度，以及在游戏中鼓励对战，减少载具缩小地图等措施，都让玩家游戏对战体验更加流畅。

不可否认在《绝地求生》的带领下，人们越来越喜欢「大逃杀」的游戏模式。但在围绕游戏的诸多环节，《堡垒之夜》能够在吸收精华的基础上摆脱一些不足之处，因此渐渐追赶上《绝地求生》。而现在，随着iOS端的推出，这款游戏真正意义上具有了超越《绝地求生》在内的其它「吃鸡」游戏的潜力。

风暴才刚刚开始

对全世界数十亿的手机用户来说，能在手机上玩到和电脑互通的游戏，这在多年以前还很难实现，现在，这种想法渐渐成真，《堡垒之夜》就是「教科书」式的示范。

在今年三月推出的《堡垒之夜》iOS版上，游戏方Epic Games不仅将PC版本的玩法和游戏内容上优化并完美还原到了手机上，甚至还在Twitter上表示，这款游戏能够支持PC与手机同时游戏这样的功能。

PC玩家和手机玩家同台竞技，这种方式虽然之前也曾有过（比如暴雪娱乐的《炉石传说》），但在射击游戏中并不常见，尤其是对于平衡度的调整是极大的考验，但Epic Games发言人Nick Chester表示这种平台互通的平衡也可以调整，比如目前手机玩家可以加入PC玩家的游戏，而反过来PC玩家不能拉着自己的手机玩家一块儿玩。

通过这种方式，Epic Games构建起了自己跨平台、免费并且具有创意的「吃鸡」游戏——《堡垒之夜》，而通过游戏中的皮肤收费模式，这款游戏已经摸索出了相比《绝地求生》更良性的盈利方式。

在PC版，来自SuperData的最新数据显示，《绝地求生》在今年2月份收入为1.03亿美元，而《堡垒之夜》则收入1.26亿美元。两款游戏的收入终于在《绝地求生》推出一年之际达到了一次互换。在端游领域，仅仅上线不到一个月时间，iOS版《堡垒之夜》就收获了超过150万美元的收入，这一数据和另外两款手游——网易《荒野行动》和《终结者》相比，要高出许多，也表明了这款游戏的生命，或许才刚刚开始。

▲《堡垒之夜》2月收入超过《绝地求生》

在今年1月，Epic Games官方公布的最新游戏数据显示，大逃杀模式推出后仅仅四个月，《堡垒之夜》玩家数量持续增长，已经达到4000万玩家里程碑。并且在1月14日，创造了200万玩家同时在线的记录。

可以预见的是，伴随iOS以及之后会推出的Android版本，这款游戏的玩家还将进一步增长。尤其值得注意的是，这款游戏的独特风格使得玩家年龄更加多样，国外一位网友还上传了自己9岁孩子玩《堡垒之夜》成功之后激动的视频，这就意味着游戏的受众人群更加广泛。

而在直播层面，根据Socialblade最新数据，海外直播平台Twitch观看量前三名中，第一和第二的主播都在玩《堡垒之夜》，其中的第一名就是我们文章开头提到的Tyler「Ninja」Blevins。在CNBC的节目中他还提到自己有过单月50万美金的收入，这也从侧面反映出《堡垒之夜》的火爆。

▲Tyler「Ninja」Blevins在CNBC节目

其实早在2012年7月，腾讯就以3.3亿美元收购了Epic Games公司48.4%的股份。当2017年《绝地求生》大热之后，国内推出的众多游戏都换汤不换药地「借鉴」了《绝地求生》，可以看到尽管腾讯在速度上落后于西山居、网易等厂商，但和蓝洞公司，以及Epic Games公司的深度合作，已经让腾讯拿到了国内代理的门票。在今年1月《堡垒之夜》中文版上线时，登陆方式采用QQ登陆也从侧面证实了代理的可靠性。

可以说，在「吃鸡」市场上，左手有《绝地求生》，右手有《堡垒之夜》的腾讯已经覆盖了端游、手游吃鸡的不同领域，从写实到卡通，腾讯的全面发力也应验了腾讯总裁刘炽平在2017年财报中说到的：

生存类游戏在市场上非常受欢迎，也是对公司而言非常重要的游戏品类。

《堡垒之夜》不仅仅为所有人带来了多平台虚幻引擎应用「教科书」级的示范，更说明，在这场「吃鸡」比赛中，谁笑到最后还很难说。

也许，借助手游和端游的紧密结合，《堡垒之夜》才是真正从国外到国内，打响全民「吃鸡」发令枪的「头号玩家」。