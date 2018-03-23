Facebook因数据泄露事件威胁起诉英国卫报，遭曝光后立刻道歉

据CNBC北京时间3月23日报道，Facebook的新闻合作伙伴关系主管坎贝尔·布朗（Campbell Brown）表示，如果该公司曾威胁起诉英国《卫报》，那么这将是一个错误，对此她表示道歉。

Facebook新闻合作伙伴关系主管坎贝尔·布朗（Campbell Brown）

周四，布朗出席了《金融时报》在纽约举办的一场新闻行业峰会，她在谈到Facebook最近的数据泄露丑闻时发表了上述评论。

据《卫报》记者卡罗尔·卡德瓦拉德（Carole Cadwalladr）称，该报此前曾采访一位来自数据泄露丑闻涉事公司Cambridge Analytica的告密者，在相关报道公布的前一天，Facebook威胁起诉这家报纸。

在《金融时报》举办的会议上，一位与会人士提到了Facebook威胁起诉《卫报》的事情，还没等这位人士说完，布朗就连忙打断了他的讲话，并且进行了道歉。

“这是一个错误，如果是我，我不会威胁起诉《卫报》。或许这不是我们最明智的举动，”她说。

根据马克·扎克伯格(Mark Zuckerberg)周三发布的声明，Facebook最初在2015年通过《卫报》和其他独立新闻机构的报道获知，Cambridge Analytica公司在未经用户同意的情况下获得了用户数据。虽然该公司此后命令Cambridge Analytica删除这些数据，但直到上周它才从媒体口中获知，Cambridge Analytica并没有按照先前承诺的那样删除数据。

在周四的峰会上，布朗承诺Facebook将尽一切可能阻止此类事件再次发生。