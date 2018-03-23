菜鸟无人车开放道路测试视频曝光：带货箱，没有驾驶室

IT之家3月23日消息 近日，一段菜鸟无人车路测视频在网络上曝光。

从视频中来看，这一无人车是在傍晚的开放道路上行驶，这款无人车带有货箱，没有驾驶室，能识别红绿灯以及其他障碍物，车速并不快。

据悉，菜鸟ET实验室一直在研发无人驾驶技术，早于2016年就在阿里巴巴西溪园区推出一款名为菜鸟小G的自动送包裹的机器人。2017年双11期间又在浙江大学校园里测试了一款名为Gplus的无人送货车，都以快递末端配送为主。

早前也有消息显示，菜鸟正在大举从传统汽车厂商挖人，有可能进军无人驾驶大卡车领域。