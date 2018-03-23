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微信小程序游戏类目今日开放测试

2018-3-23 16:52:42来源：IT之家作者：仲平责编：仲平评论：

IT之家3月23日消息 微信官方发布消息，今天微信小程序游戏类目开放测试。开发者可在注册小程序帐号后，申请“游戏”类目并开发、调试小游戏。开发者的小游戏暂不可对外发布，具体发布时间未定。

Q：怎么申请注册小游戏？

A：开发者可登录微信公众平台官网注册一个小程序，并申请“游戏”类目即可。

特别提醒，小游戏需要新注册，已经注册的其他类别小程序暂不支持改为游戏类目。

Q：谁可以开发小游戏？需要什么资质吗？

A：国内个人及非个人（企业、个体工商户、政府、媒体、其他组织）都可以来注册小游戏。

根据国家政策要求，在版本提审时，非个人开发者需提供《广电总局版号批文》、《文化部备案信息》、《计算机软件著作权登记证书》、《游戏自审自查报告》；个人开发者需提供《计算机软件著作权登记证书》、《游戏自审自查报告》等资质。

Q：目前可开发哪些类型的小游戏？

A：在遵循国家相关法律法规及平台规则的情况下，小游戏对全品类开放。

小游戏能力抢先看

Q：小游戏有哪些能力？

A：小游戏作为小程序的一个类目，适用小程序的一切开放规则和大部分能力。同时，小游戏此次也新增了两大能力：

1.小游戏支持微信社交关系链玩法，如微信好友或群内PK、排行榜竞技、围观等。

详见《小游戏关系链开发文档》

2.安卓版本的小游戏提供虚拟支付能力（不包括个人主体开发的小游戏），支持道具内购；iOS版本暂不支持。

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关键词：微信小程序

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