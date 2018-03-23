挖矿“凉了”，但精明的矿机商家却“发了”

虽然国内比特币交易不是全球最频繁的，但在国内被“挖”出来的比特币数量，却在全球占据了绝大多数。据彭博新能源财经报告称，全球约有四分之三的比特币矿场位于中国。可以说，我们确实是一个“挖矿大国”。

在这条矿业生态链上，挖矿的不一定有几个能赚到钱，但是在矿区“卖水”“卖牛仔裤”的，确实有不少赚翻了。

而懂懂笔记近期调查发现，随着一周前比特币、以太坊等价格大幅下滑，上周三全球所有数字货币市值为3729亿美元，而到周四降为3104亿美元，一天时间蒸发掉了625亿美元。而各种负面信息更是在互联网上引发了“数字货币药丸”“区块链黄了”的说法。

更有媒体爆出，去年不少靠卖矿机发了一笔横财的华强北商家，在年后面临着赔本赚吆喝的窘境。而大量怀揣暴富梦的“矿工”也在严峻的环境下，亏得一塌糊涂。

那么，这个曾造就“矿工”和“矿机”卖家财富梦想的时代，真的会随着这一次数字货币暴跌，而画上句号吗？或许，我们小瞧华强北商家的智慧了。

矿机卖家赔老本？夸张了！

“这段时间（矿机）销量的确没有之前好。”

已经做了两年矿机生意的华哥告诉懂懂笔记，他是2016年初才来到华强北租了这个档口的，当时正值比特币、莱特币等数字货币大热，“矿工”们对于矿机的需求大增。一时间，市场上生产、组装矿机的企业、商家数量也呈井喷态势。

“我不太懂区块链，硬件参数也是照本宣科的，但从前年到今年春节前都一直卖得很火。”然而春节刚过没多久，包括华哥在内的很多华强北矿机商家，似乎都在一夜之间感受到了寒冬的到来。

那场景就是，来选购矿机的买家突然间少了很多，上门维修和维护的订单更是可遇而不可求。“最要命的是最近数字货币集体跳水，一天都难卖出一台。”

据他透露，由于币价大跌，挖矿市场已经出现了恐慌心理，许多商家为了不让矿机积压在自己手里，于是想尽一切办法寻找“接盘侠”。而去库存最低级的方式，就是降价促销，降幅大多在3000~5000元不等，最高的直接便宜了一万元甩卖。

“原来1万4的入门矿机，现在9千块也出，而且采购量大还能继续谈。”迫于市场的压力，华哥也不得不“打七折”抛售自家代理的矿机。然而，低价措施非但没有为他带来销量，反而引起了许多老客户的不满，“有个客户半个月前原价买的，这个月发现都降价了，就天天来扯差价的补偿，烦死了。”

除此之外，更让华哥哭笑不得的是，有部分客户说自己的“矿场”越开越难，越挖越亏，所以不想再挖矿了。所以想来询问，能否将之前从店里购买的矿机，折个价给回收了。只要收购价合适就行，起码能拿回点损失。

“一开始以为是零星需求，但这一周越来越多，有些招架不住了。”他告诉懂懂笔记，有部分成色尚可、矿卡功能完好的矿机，回收价仅是当初原价的五分之一。但即便是如此，这些客户还是万分感激，“收购过程几乎没有讨价还价的。”

几乎所有商家、客户都不想在数字货币集体跳水、前景未卜的大环境下，让矿机烂在自己手里。而当懂懂笔记就部分媒体报道的“华强北矿机商家亏本卖”向华哥求证实时，他却不以为然的回应说，“太夸张，很多失实了。”虽然降价后的矿机赚得少，或者不赚了，“但要说亏本卖应该谈不上。”

“亏本的买卖谁做呀？要知道除了品牌矿机以外，组装矿机利润空间是很高的。”他表示，在挖矿市场最热的时候，一台品牌矿机的利润可以达到50~100%，组装矿机的利润更是高达200~300%，而且常常是供不应求。

所以，即便如今降价30~40%，也仅仅是成本价而已。即便有的商家降价力度大，亏那么一点，但前期高价卖的时候也将成本和部分利润拿到手了，现在卖多少都是赚的，“除了那些不久前入行的新商家，整体可能亏损之外，其它的早就赚到了。”

前期利润丰厚的卖方市场，让华强北矿机商家都具备了一定抗风险的能力。在数字货币价格集中跳水，行业出现恐慌心理之后，矿机降价销售也仅仅为了去库存，降风险。

“赔本销售”“亏本买卖”或许只是部分媒体浮于表面的报道罢了。毕竟就如华哥所说的那样，精明的华强北商人，谁会做赔本买卖？

而他们的精明之处，或许并不仅仅局限于此，除了暴利的新矿机之外，旧矿机也成了他们二次“造富”的利器。

矿机散件依旧“商机”无限

“要是数量不多就拿过来吧，反正也这么熟了。”

就在和华哥交流的过程中，他的两部手机一直响个不停。也陆续有老客户拿着矿机到店里来卖。他告诉懂懂笔记，这几天已经陆陆续续收了七八台旧矿机了。

“有的商家怕风险，所以一律不回收，有的是想跟我一样再赚一笔的。”一开始，华哥对于这些旧矿机的“出路”，始终三缄其口。直到有一位客户到店里来询问“矿卡”批发，才勉为其难透露其中的内幕，“其实我收一台矿机才一两千（元），里面有更大的价值可以榨取。”

他指了指身边几台算力较强、外观完整的矿机表示，虽然现在数字货币都在跌价，许多挖矿的人都扛不住，想把矿机卖掉止损。但也有另一拨不信邪的人，觉得行业越被看空就越有机会，因此会选择在这个时候入手低价矿机。

在二手矿机市场，那些原本万把块的矿机只要三四千就能拿到手。而这一买一卖之间的利润，又超过了100%，非常可观。“除了这些投机倒把的人之外，还有一些被所谓的‘行家’忽悠入行的小白，也是购买（旧）矿机的主力。”华哥补充道。

而那些成色较差，经过维修之后外观不完整的矿机，则会被拆解成散件。他告诉懂懂笔记，因为大部分组装矿机里都装有CPU、内存、固态硬盘等元件，而这些又通用于普通的台式、笔记本电脑上，所以也可以当成零件变卖，流入电脑攒机市场。

“但因为矿机对于CPU要求不高，所以都是赛扬等低端货，卖了也只能赚点小钱，所以重头戏是矿卡。”华哥所说的“矿卡”，指的是装在矿机里，用于运算的显卡。除了部分品牌专业矿机之外，大部分组装矿机的“矿卡”都可以用在家用台式电脑上，而且显示核心性能十分强劲。

就以GTX1060显卡为例，游戏界公认的“吃鸡”神器，网售全新的价格都在2500元以上。然而这种从“矿机”上拆解下来的二手GTX1060显卡，价格却只要800~1000元。

“有时候一台组装矿机里，就有六条GTX1060，可以卖四五千甚至更高。”这样一来，一台一两千元回收的旧矿机，在他手里就能压榨出将三四千利润，着实又大赚了一笔。

然而，那些为了“吃鸡”而入手这类便宜显卡的玩家们，也不要以为捡到宝。

据华哥介绍，因为矿机挖矿时，需要强大的算力，所以这些前身是“矿卡”的显卡，长时间总是处于满负荷状态运作。因此或多或少都会存在“暗伤”和损耗。且不说性能降低、能耗上升的问题，光是运行稳定性都令人堪忧。

“离开矿机，这些显卡的剩余寿命会略有增加，但一般都不会超过半年，很多都是用几个月就歇菜了。”他表示，对于那些整天沉迷“吃鸡”的玩家来说，这样的二手显卡甚至撑不过三个月就会出现问题，蓝屏、花屏、黑屏更是已经见怪不怪了。“反正买回去坏了也赖不上我们，谁叫他们爱贪小便宜。”

更有小白游戏买家在选购二手显卡的过程中，被调包成了没有视频输出功能的“纯矿卡”（由显卡改进而得，加强了算力的专业矿卡，没有视频输出端口），即便找上商家“维权”，但最终几乎都是不了了之。

“在我们眼里，矿机就是台服务器，市场真的不好，那去完库存就卖别的了。”对于连日来数字货币市场的动荡，华哥却表现得十分坦然，“再不济就做回攒机生意，还能饿死不成？”

随着数字货币市场的退烧，“矿工”们的恐慌也着实影响了华强北矿机的市场销量。但精明的商人们却已经在区块链概念集中爆发的时候，赚足了暴利，又在数字货币集中跳水的当下，继续榨取二手矿机的残值。虽然比不上区块链“白皮书”从业者的“稳赚不赔”，但总体而言收益颇丰。

而那些妄图“造富”的矿工们，或许就没有这么好彩了，很多没有清晰了解矿机寿命、特性、参数的跟风者，在投入大笔资金之后，方才恍然大悟，明白挖矿没有传说中赚钱，矿机也并非一次投入即可终生获益的设备。那大把支出的维修、维护费用，让这部分“矿工”赔了夫人又折兵。运气好的，赚点工钱，运气差的赔得一塌糊涂。

但即便如此，依旧还有观望的投机者，寄希望于数字货币的再次反弹。更有媒体、机构，乐此不疲的炒作区块链与数字货币在“三四线城市”“北方地区”“东南亚洼地”等的爆发机会，不停在搅动着创业者、投资者、投机者躁动的心。

或许，只要市场有炒作，区块链和数字货币的“生意”就永远不会落幕，但财富恐怕很难属于处在行业最底层的“矿工”和“散户”。想创造“一夜暴富”神话的跟风者们，入行请谨慎。