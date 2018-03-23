三星电子董事会改选：提升董事会多样性

据华尔街日报报道，三星电子公司扩大了董事会的规模，增加了3名新的独立成员，不过这些多元化的举措并没能让评论家感到满意。他们认为该全球第一大智能手机制造商需要在企业治理上变得更加健全。

在周五的年度股东大会上进行投票后，该公司的11人董事会现在将包括一名韩裔美国科技企业家和一名韩国法律专家，后者将成为三星电子有史以来的第二位女性董事。第三名新独立董事是一位半导体专家兼首尔国立大学教授。

该公司的董事会此前由9名韩国男性组成。

过去，三星电子曾有三名外国人担任独立董事，但自2010年以来一直没有。该公司唯一的一位前任女董事经过三年任期后于2016年离职。

外国投资者和企业治理倡导者表示，三星——韩国最大的家族企业集团之一——优先考虑执掌公司的李氏家族的利益需求，而非其少数股东的利益需求。那些评论家指出，解决这个问题的一种纠正办法是，建立一个更加健全的独立董事会。

“我们想要一个能够正常运作的董事会，而不是一个影子董事会。”荷兰的欧洲第一大养老基金Stichting Pensioenfonds ABP香港业务负责人Park Yoo-kyung指出。该基金持有三星电子股份。

改组过后，三星的董事会现在由10名男性和1名女性组成。董事会会议将继续以韩语进行。

股东们将希望看到新董事会实际上能够做主，而不是公司实际领导者、创始人的孙子李在镕（Lee Jae-yong）做主的证据。

尽管利润接连创下历史新高，三星电子曾一度处在领导层真空状态，因为李在镕因卷入亲信干政案被囚禁了大约一年时间。他在2月被释放，当时上诉法庭裁定削减他的5年刑期。

一些投资者原本期待三星电子会任命几位与韩国没有任何关联的外国人出任董事会成员。该公司告诉部分大股东，它将欢迎他们未来几年拟定一份独立的外国候选人名单。Park Yoo-kyung称之前有过提供这类建议的计划。

对于新增的三位新董事，Park Yoo-kyung如是说，“从投资者的角度来看，这是一小步，可轻易实现。而我们期盼的是公司迈出一大步。“

2019年，三星其他三位独立董事的任期将届满，这意味着如果这些董事不寻求连任，那至少可能会有三名新的独立董事出现。根据公司章程，三星董事会可能会增加到14名成员。

三星副董事长李在镕自从被释放以来一直保持低调，周五的股东大会他也没有出席。他的案件将在今年晚些时候由最高法院审理。

在股东大会上，三星股东还批准了去年10月宣布的领导层变革。三位分别领导三星移动、电子元器件和消费电子部门的新任首席执行官正式晋升为新的职位。

三星前首席财务官李尚勋（Lee Sang-hoon）成为董事长——他也成为第一个担任该职位的非首席执行官。三位首席执行官也加入了三星的董事会。

在美国激进对冲基金Elliott Management透露持有三星的股权后，该韩国公司在2016年11月承诺采取一系列的措施来提升股东价值，并提高透明度。Elliott Management发言人拒绝发表评论。

在过去的一年里，三星提高了股息，扩大了股票回购计划，并表示将去除约350亿美元一直以来用于给企业集团家族拉票的库存股份。

三星是韩国企业治理做得最好的一家公司，但在为大型投资者提供企业治理咨询的资深资产管理高管Lee Won-il看来，该公司距离达到大公司被期望达到的国际标准，还有很长的路要走。

“按照美国的标准，三星在企业治理上至少达到C级水平，它正在向B级迈进。”Lee Won-il说道，“其董事会要达到美国企业般的水准，尚需时日。”