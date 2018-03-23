日本去年因黑客攻击丢失加密货币价值超3925万元

IT之家3月23日消息 随着比特币逐渐成为一种主流投资产品，与加密货币有关的黑客攻击风险也在不断增加。据《日经新闻》报道，日本国家警察机构（NPA）发布的数据显示，因黑客攻击，去年日本约有620万美元（约合3925万元）的加密货币丢失。

值得注意的是，上述统计数据并不包括今年1月27日日本加密货币交易所Coincheck受到黑客攻击后损失的价值5.3亿美元的客户资产。

受上述事件影响，日本已对所有登记审查中的交易所展开入内调查。对象包括已经接受入内调查的Coincheck在内共有16家。