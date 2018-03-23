抛开币圈，区块链还有哪些应用？

数字货币掀起阵阵风浪，从比特币到遍地花开的ICO，币圈乱象丛生，而作为数字货币底层技术-区块链，反而成为人们眼中最神圣的产物，数字货币的成功范例，引燃了整个货币市场，同时也引燃了更多的探索者对区块链更广阔市场的探究热情。

医疗领域植入区块链

医疗问题一直是社会聚焦的热点，即便是互联网的加入，也没能从根本上处理好医疗问题，患者对医者的信任问题、药物安全性问题、医疗证明问题以及患者信息等问题是亟待解决的，行业在等待着一项突破性的技术，从根本上解决这些问题。

而植入区块链正好可以有效解决信任问题。区块链采用的是分布式记账方式，也即是一份账本由全网人员进行记账，类似于一份数据库内容由全网人员维护，理论上，想要修改其中的内容需要掌握全网的51%以上的算力，其难度以及成本之高降低了相应风险。去中心化的特点可以保证信息的公开透明性，私钥加密技术保证了信息的安全性。

医疗行业是掌握人们生命健康的大数据库，它几乎掌握了一个人从出生到现在所有的健康信息，其中就涉及到人们的隐私信息，对于一些本不能公开的私密信息，可能会被某些不法分子盗取用来榨取利益，然而有了区块链的签名私钥技术以及共识机制，其数据是公开透明的，无法进行篡改，同时也为信息提供私钥加密，从某种程度上而言，对用户数据提供了安全保障。

金融领域迎来又一次革新

金融行业最难建立的是信任模型，一则是银行对客户的信任问题，二则是客户对银行的信任问题，信息的不对称造成了信用难以短时间建立，从而也诞生了许多中间商去维系这种平衡，但是中间成本高、流程步骤多。 而区块链的应用将会彻底改变交易流程以及交易方式，降低交易成本，同时在执行交易时也可简化流程，实现高效率处理事务。

对于银行而言，用户的信用是公开透明无法进行篡改的，采用私钥加密技术可以对其进行“安全封装”，可以得到评判的依据。对于客户而言，区块链“去中心化”的特点，意味着交易信息以及资料都不再受第三方掌控，信任模型不再依赖任何的第三方平台，实现实时数字货币交易，真正做到去中心化服务，这将是金融领域又一次伟大的革新，以技术手段建立双方信任。

物联网探究区块链

对于物联网领域而言，存在着许多问题，设备安全、个人隐私、通信兼容以及多主体协同，这些问题的存在将阻碍着物联网行业进一步扩大。

设备存在着安全漏洞，曾经的Mirai僵尸网络使得200万台摄像头遭受感染，其危害直接导致了多个知名度高的服务器瘫痪，包括Twitter、Paypal等，造成巨额损失；在个人隐私方面也受到威胁，由于隐私资料掌握在设备提供商手中，安全系数不高的它们，并不能很好地保证用户隐私的安全。

对于客户量巨大的硬件提供商，随着客户人数不断膨胀，单一的中心控制系统，很难再去平衡服务器开支以及维护成本；另外，许多设备提供商有自己的网络体系，多个设备进行协同工作时建立信用体系成本高、难度大，阻碍了行业间的互惠互利、合作共赢的模式构建；再者，物联网平台缺少统一的语言，造成彼此通信衔接的兼容困难，使得设备供应商之间的合作成为困难。

引入区块链后，去中心化的特点可以降低中心运营成本，对于所有传输数据进行加密处理，用户的隐私安全得到一定的保障，区块链的分布式对等结构以及公开透明的算法适用于跨主体协作，信息不再是单向流动，打破封闭式状态，利用共识机制，对于数据可以进行追本溯源并且无法篡改，这些有利的保障，带给互联网突破性的进展，切实地解决物联网发展瓶颈问题。

版权如何保护

文化娱乐领域经过互联网的冲击后，盗版盛行、行为猖獗，直接扰乱了整个市场秩序，给文化创作者带来极大的挑战，对于文化艺术版权的维护，是文化娱乐领域中重要一环，艺术作品、音乐、视频等都迫切想要借助技术手段来标记版权，创造者才能有持续创作的可能，文化产业才能有发展的空间。

而区块链的不可逆操作、不可篡改特性可保证版权的单一专属，恰巧给予其提供充分生长的土壤，伪造者无法进行修改以及复制作品，这无疑是给予创作者版权专属成为可能，减少了版权维护成本，凭借着技术手段达到版权保护。

区块链未来形态

目前对于区块链技术处于不断探索与发展中，数字货币是其应用相对成熟的领域，然而区块链的去中心化、共识机制、不可篡改、智能合约机制等特性，给予了区块链多场景应用提供了可能，无数的追随者在不断探知它的应用场景，以解决传统行业一直以来存留的诟病。

互联网浪潮开始时，也有很多人质疑它的出现以及存活的可能，当技术开始在实践中得以落地，当我们的潜在意识开始慢慢接受这个已经存在的服务，当生活习性已经离不开已经构建好的场景中，这项技术就开始成为人们生活的必须品。

与互联网一样，在未来，区块链将成为一种基础设施，就如同如今人们通过上网浏览各个网站信息一样，所有运行规律在区块链建立的信任网络体系下，人们的生活又将迎来质的飞跃，未来，区块链的加入，必将重新构建生态体系。