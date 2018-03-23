微信和手机厂商“开战”，谁能赢？

近日，小米、中兴、华为、金立、联想、魅族、OPPO、vivo、一加、努比亚十家手机厂商联合启动了快应用标准，推出快应用，背后意图可谓“波涛汹涌”。事实上是，不止手机厂商剑指此处，互联网科技公司同样涉足其中且早有布局。

巨头入场

2016年5月20日，谷歌推出“Instant App”，让用户在无需安装相应APP的情况下，也能够体验到APP的具体功能，类似于一种Mini版的App。紧随谷歌之后，腾讯于2017年1月9日推出“小程序”，小程序的特点是无须安装、触手可及、用完即走、无须卸载。

无论是快应用，还是小程序、Instant App，他们都具有一个共同的特点，那就是轻量化。轻量化之后能解决什么问题呢？这要从安装一款APP说起。

众所周知，安装一款APP，需要开放诸多权限，包括摄像头权限、位置权限、联系人权限、联网权限、话筒权限……诸多权限开放的背后实则是电量的层层消耗，手机厂商无疑意识到了这个问题，于是有了快应用的出世。

当然，在这其中开发者也是受益者之一。快应用通过统一标准实现开发者最低成本的接入，共建快应用生态。另外，在研发接口、能力接入、开发者服务等层面展开建设，以平台化的生态模式对个人开发者和企业开发者全品类开放。同时借助硬件厂商庞大的用户基数和丰富的场景化入口，为开发者提供充分的流量扶持。

在此意图上，手机厂商与谷歌保持了惊人的一致。彼时，谷歌发布Instant App时称，开发者要增加Instant App功能，不需要再单独开发一款Instant App应用，原先使用的API、源代码都一样，根据具体应用的不同，增加Instant App功能总体上并不需要花费额外的开发资源，最快的在一天之内便能完成。

不仅如此，Instant App能够帮助他们触达更多的用户，例如原先由于不愿意下载应用，从而错失的一批用户，未来在体验过Instant App后，将可能成为应用的最终用户。

是的，他们集体的终极目标还是用户，无论是快应用，还是instant APP抑或小程序，通过优化体验，解决了用户既不用下载又能体验到APP功能的问题，以此，将用户进行二次挖掘。

厮杀将起

在用户挖掘方面，毫无疑问，微信小程序走过半程风雨后已迎来春天，数据显示，自2017年1月推出小程序以来，截止到2018年1月，微信小程序数量已经达到了58万个，日活跃账户超过1.7亿个。同时，小程序将用户与众多的线上及线下服务连接，包括零售、电子商务、生活服务、政务民生及游戏。换言之，生活场景中衣、食、住、行、用的入口已被微信层层把控，步步深入。

在这样的背景下，十大手机厂商抱团涌入其中，很难讲清谁胜谁负。目前，十大手机厂商国内智能手机保有量近10亿，每年4亿台新增发货。据悉，快应用发布后,各手机厂商将通过应用市场发布、操作系统OTA升级等方式迅速覆盖现有10亿智能手机设备，新发货设备也将全面预装快应用引擎。

速度迅猛的背后是手机厂商对于应用分发主导权的志在必得。要了解，应用分发是手机厂商收入的重要来源。以手机App预装为例，有消息称每部手机的每个合作方软件手机厂商收费价格在2元到5元之间。也就是说，一款出货量达到1000万部的手机，如果安装了15款预装App，用户将其全部激活，手机厂商收入将达到上亿元。除了授权费，很多手机厂商还会收取一定的预装App分红。

如此来看，抢占APP就是革手机厂商的半条命，不过，话说回来，微信小程序能不能一胜到底呢？如今，微信通过整合小程序、微信支付、扫码和卡包等能力，已经将小程序广布到大街小巷、酒店商超、医院机场等各个角落。无论是微信的二维码、小程序码，都通过扫码直接成为流量入口。

其实，手机厂商所沉淀的线下商户以及拓展线下商业的能力更不可小觑。特别是众多手机厂商共同发力，可以迅速完成大量快应用的物料落地，而一旦形成了用户触达，用户会选择哪种“码”进行扫描就可能充满变数。

那么，最后，微信和手机厂商谁能占领用户手机桌面呢？