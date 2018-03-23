追踪贾跃亭海外资产：豪宅、信托、香港保险之谜

孙宏斌辞任董事长后，乐视网复牌股价跌停。但这并没有影响远在大洋彼岸“专心造车”的贾跃亭，捷报频传。

3月20日，有消息称法拉第未来开始启动造车计划，位于美国加州的汉福德工程正式开工建设。另有媒体报道称，法拉第未来在广州南沙新注册的关联公司，将在该区域拿下一宗土地。而在此之前2月份，贾跃亭对外透露法拉第未来已经融资15亿美元，满足IPO前的资金需求。

从最早的新加坡上市公司SINOTEL到乐视网再到法乐第未来。贾跃亭16年商业生涯，似乎总能在上一个事业陷入困境后再卷土重来。

但这位45岁的山西商人身后，始终有大大小小的谜团未被揭开：贾跃亭的资金到底流向何处？在美国，这个他专心造车的国家，贾跃亭究竟有多少个人资产？从县城公务员到闻名中国资本市场的富商，贾跃亭如何拾级而上？

通过多个独家渠道，网易「清流」工作室试图揭开这些谜团的冰山一角，一个外界未能真正触及的真相。

豪宅、信托之谜

从可查询的文件记录显示，贾跃亭对美国房产的布局始于2014年。其两家关联公司名下可查询到共计8处房产，购入时累计支付价格超过4800万美元；而最早购入的7号别墅地址，则关联到了一个神秘信托。

贾跃亭对外声称，在大陆名下仅有两处房产。两处房产分别位于北京东城区东直门外大街和朝阳区双花园南里二区，目前均被轮候查封。但在大洋彼岸的美国加州洛杉矶，他可能拥有数量和价值均远高于国内的房屋资产。

从可查询的文件记录显示，贾跃亭对美国房产布局始于2014年。

2014年8月26日，一家名为“OCEANVIEW DRIVE INC”的公司在加州注册成立。仅仅3天之后，这家公司以700万美元的价格购买了地址位于“7 Marguerite Dr, Rancho Palos Verdes”的一处别墅。“Rancho Palos Verdes”是洛杉矶的富人区。

无论是“OCEANVIEW DRIVE INC”的注册信息，还是购买上述别墅时提交的文件，均清晰的出现了贾跃亭的身影：他在这家公司担任CEO，也在购买别墅时亲自提交文件并签字。

“7 Marguerite Dr, Rancho Palos Verdes”（下称“7号别墅地址”）这一地址，是贾跃亭本人在美国当地政府登记的居住地址，也是其相关公司、亲友在美国登记的主要通讯地址。

在随后的2014年-2015年期间，以“OCEANVIEW DRIVE INC”为购买主体的房产投资，沿着Marguerite大街“攻城略地”：先后购入19号和91号别墅，成交价格分别734.75万美元和742.5万美元；亦购入了第11号和15号房产，网易「清流」工作室未能查询到这两处资产的成交价格。不过此前有媒体称，11号房产当时成交价格为450万美元；而15号房产在2017年根据税收评估的价值为170.7万美元。

除此之外，网易「清流」工作室还独家查询在到，同在Marguerite大街的第87号别墅，OCEANVIEW DRIVE INC曾在2015年7月签署过考虑购房的相关文件，出价为742.5万美元。不过，这笔交易最终未成。

与OCEANVIEW DRIVE INC频频出手的投资行为不同，贾跃亭宣布在美国造车的主体公司“FARADAY&FUTURE INC”名下，仅有两处相毗邻的房产。

其一位于18455 S Figueroa St, Gardena。该房屋购于2014年12月8日，购入价格为1325万美元；而一栋位于501 W 190 St Gardena的房产，购买时间为2015年12月18日，价格为748.9万美元。

网易清流工作室根据成交价格统计，上述两个公司名下的房产累计购入价格超过4800万美元。

但这个可能并不是贾跃亭关联房产的全部。以其最初购入的7号别墅地址为线索，更多的细节浮出水面。

在乐视已经陷入债务危机的2017年1月11日，一个名为“JIAWEI WANG”的未婚男性，以360万美元的价格购入了与Rancho Palos Verdes位于同一半岛的另一城市的一栋房屋。

网易「清流」工作室掌握的购房文件显示，“JIAWEI WANG”登记的通讯地址，为7号别墅地址；“JIAWEI WANG”与国内乐视多个关联公司中一名为“王佳伟”的人士同音；此前有媒体指“JIAWEI WANG”为贾跃亭外甥。

7号别墅——贾跃亭本人登记的通讯地址，还关联着一个神秘的信托：“The Yi Jia Living Revocable Trust”（Yi Jia可撤销生前信托）,该信托的受托人（trustee）为一名为陈婷（Ting Chen）的已婚女性。

Yi Jia可撤销生前信托以及陈婷，在财产税评估名册（assessment roll）上登记的通讯地址，为7号别墅地址。

而Yi Jia可撤销生前信托名下可查询到三处房产，均以陈婷名义分别在2014年、2016年购入，其中两处毗邻的房产位于洛杉矶西部富人区“Beverly Hills”，另一处位于Stone Canyon Rd；总成交价为932.5万美元；

2016年5月至9月，陈婷先后将上述3处房产以无条件转让给“The Yi Jia Living Revocable Trust”

这个与贾跃亭7号别墅相关联的信托，设立人是谁？与贾跃亭是否存在关联？信托名称中的“Yi Jia”以及受托人陈婷又是谁？

截止发稿，网易「清流」工作室未能联系到贾跃亭就上述情况置评。贾跃亭的妻子、国内债务问题代理人甘薇，没有回应网易「清流」工作室通过短信、电话发出的置评请求。

值得一提的是，上述以“OCEANVIEW DRIVE INC”、“FARADAY&FUTURE INC”主体购买的全部房产，以及“JIEWEI WANG”购买的房产，在2017年6月之后均被悉数抵押；部分有过多次抵押记录。

其中OCEANVIEW DRIVE INC名下全部房产最近一次抵押记录为2017年11月20日，抵押方均为Dragon Racing LLC；Dragon Racing为电动方程式赛车车队，2016年，贾跃亭的法拉第未来曾是该车队赞助冠名商；

“FARADAY&FUTURE INC”名下房产最近一次抵押记录为2017年7月31日，抵押方为Innovatus Flagship Fund I,LP;而““JIEWEI WANG”购买房产则在2017年7月10日做了两次抵押，抵押方为Hankey Capital LL。

离岸公司和香港保险之谜

贾跃亭曾“苦心孤诣”搭建一个5层离岸公司网络，将注册在维京群岛、开曼群岛、香港的公司层层嵌套后持有酷派股份以及乐视手机资产，并试图在此网络下收购美国电视制造商vizio；

同样“苦心孤诣”的是，在乐视危机爆发期间，贾跃亭妻子甘薇曾购买香港保险。业内人士称，香港保险可用于资产隔离，保单设计得当，国家追不回，也不能用于抵债。

尽管与贾跃亭关联的房产版图已经逐渐清晰，网易「清流」工作室查询到他名下的离岸公司网络却结构复杂，资产状况不明。

2018年1月4日晚间酷派公告，贾跃亭旗下的Leview Mobile HK Limited已经出售了酷派8.97亿股份，总成交价约为8.07亿港元，交易对象为威日创投有限公司；随后1月11日酷派再次公告，Leview Mobile HK Limited将剩余5.51亿股清盘，买方为Zeal Limited，这笔交易没有透露成交价。

两次清盘酷派股份的交易的接盘方，至今仍有未解之谜：分别注册于维京群岛的威日创投有限公司、开曼群岛的Zeal Limited背后究竟是谁？网易「清流」工作室查询到的注册信息显示，Zeal Limited注册成立的日期为2018年1月3日，即贾跃亭方清盘股份行动前一天。

不过，酷派股份套现的8.07亿港元，后被甘薇宣布用于偿还乐视手机在招商银行的部分债务。这也是乐视债务危机爆发后，贾跃亭方面唯一一次实际偿债行动。

曾被用于持股酷派股份的Leview Mobile HK Limited（乐风移动香港），也是全资持有乐视手机资产的平台公司：旗下子公司、孙公司包括乐赛移动科技（北京）有限公司、重庆乐视通讯技术有限公司、乐视移动智能信息技术（北京）有限公司、乐视手机电子商务（北京）有限公司。

网易「清流」工作室调查的结果显示，乐风移动香港背后，有一个层层嵌套的离岸公司网络：通过注册在维京群岛的LELE HOLDING LTD、开曼群岛的LEECO GLOBAL HOLDING LTD、LE LTD、LEVIEW MOBILE LTD，以及乐风移动香港5家公司，贾跃亭为穿透后该部分资产100%持有人。

而目前除了100%持有国内乐视手机资产外，没有证据显示，贾跃亭通过该离岸网络中的5家公司持有其他资产。

不过，网易「清流」工作室获取的美国电视制造商Vizio对贾跃亭及其公司的起诉书等显示，贾跃亭原本对Vizio发起收购的主体，同样在该离岸公司网络内。目前，Vizio方面将该网络顶层的贾跃亭、LELE HOLDING LTD、LEECO GLOBAL HOLDING LTD列为被告。

通过“苦心孤诣”搭建复杂的离岸公司网络，乐视手机背后的最终控制方、投资方在很长一段时间扑朔迷离。

同样“苦心孤诣”是，网易「清流」工作室独家掌握的经过交叉印证的消息显示，在乐视债务危机爆发的2017年下半年，甘薇曾多次联络过一家全球保险业巨头公司的香港办公室；并购买了该公司保险产品。

甘薇没有回应网易「清流」工作室就上述在乐视债务危机期间购买保险产品发出的置评请求。

一位熟悉香港保险业务的人士向网易「清流」工作室分析称：“现在很多人到香港买保险，比如大额的美元储蓄，都是用于资产隔离。个人状况如果出现问题，比如破产或者其他资产可能冻结查封，保单是留给家人的，如果保单设计得当，国家追不回，也不能用来抵债。”

贾跃亭之谜

乐视从狂欢到梦碎，并非贾跃亭商业生涯第一次遇到危机。他第一家上市公司西贝尔在新交所经历多年亏损最终退市时，乐视梦正酣；如今乐视债务危机爆发，他宣布法拉第未来已获15亿美元融资，满足IPO前的资金需求。15年商业生涯，他的财富故事是一个谜。

乐视从狂欢到梦碎，并非贾跃亭商业生涯第一次遇到危机。他第一家上市公司在“SINOTEL TECHNOLOGIES LTD.”（下称“SINOTEL“）新交所经历多年亏损最终退市时，乐视梦正酣；如今乐视债务危机爆发，他的法拉第未来似乎又将起航。

多年商业生涯，贾跃亭的财富故事始终是一个谜。

网易「清流」工作室独家获得的封存在新交所的文件显示，在创立乐视之前，贾跃亭与中国联通之间关系匪浅。

贾跃亭早前的经历大抵可用几句话概述：1995年从山西省财政税务专科学校毕业后，进入恒曲县地方税务局任网络技术管理员；第二年下海在当地成立了卓越实业公司，经营煤炭、印刷、运输等业务。

2002年，年仅29岁的贾跃亭开始从事基站配套设备业务。一年之后，他从山西来到北京，先后成立了包括西伯尔通信科技在内的多个移动通信设备的研发销售、工程服务业务相关公司。2007年，这一块移动通信设备业务资产SINOTEL在新加坡主板上市。

中国联通在SINOTEL上市前的2004至2006三个财年中，始终是第一大客户，分别为其贡献38.3%、47.3%和75.7%营业收入。

上市之后，尽管不再披露客户具体情况，SINOTEL一直保持业绩增长，亦与中国联通保持良好的合作。2009年财报中，SINOTEL称，当年1月公司与中国联通在北京，江苏，重庆等6大地区签订了价值3280万元的合同，开发网络优化和业务分析系统。

一名叫曹贵兴的人士在SINOTEL上市后6年时间里，一直担任独立董事。根据SINOTEL提供的资料显示，曹贵兴曾是中国联通总裁和副董事长，并于2001年从中国联通退休。

SINOTEL的经营状况在2011年开始遭遇危机，营收和利润双双下滑；并自2012年开始持续亏损。而曹贵兴于2013年不再担任独立董事。

贾跃亭的第一家上市公司在2016年宣布退市。但脱胎于SINOTEL流媒体部门的乐视网，已经于2010年登陆A股市场。乐视网的市值在后来一度上涨至1500亿元。贾跃亭开启了他“为梦想窒息”的征程。

但2016年11月检方针对原中国证监会发行监管部发行审核一处处长、创业板发行监管部副主任李量的开庭指控显示，乐视网等9家公司在申请公开发行股票或上市时，曾获得李量的帮助。李量并于2000年至2013年收受上述公司投资人所送财物，共计折合人民币693.6万元。