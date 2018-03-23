联名化妆品都不买，算什么可口可乐铁粉！

可口可乐自1886年在美国的亚特兰大诞生，至今已经有132年的历史。负责任地说，它在四大洲五大洋都有着不少的死忠粉，有的可能还是代代相传的家族粉。虽然它的粉丝已经不再像刚刚上市没几年的椰子水、气泡水的粉丝们那样，为偶像疯狂地呐喊，但他们对可口可乐的爱没有改变，只是从狂热变得深沉。

不过，月初的一条新闻，却让可口可乐的唯粉们感到了市场的压力。这一压力，甚至让他们与多年的死对头百事可乐心心相惜起来。

根据可口可乐与百事可乐在2017年度的财报，两家公司的净利润都遭到了大幅的下跌。可口可乐的全年营收下滑15%，为近年之最。百事可乐的公司净利润仅为48.57亿美元，同比减少23.26%。比数字更让粉丝们难过的是，媒体们开始纷纷唱衰，“没人爱喝可乐了”。

面对这样可怕的新闻，粉丝们纷纷不买账起来，他们找到了公司发现可口可乐利润下架的主要原因，是去年公司对罐装流程的重组改造，以及特朗普政府的税务改革，这都让可口可乐不得不缴纳额外的金额。

一边是公司内部实锤分析，另一边则是粉丝们以实际行动维护爱豆的动作。谁说年轻人都不喜欢可口可乐了？你看，可口可乐除了能喝，还能画呢！

可口可乐与韩国的The Face Shop化妆品品牌合作，推出了原汁原味的联名化妆品。

用最经典的可乐红，配上配上可口可乐的大logo，一股美式复古风瞬间袭来。眼影的配色，也以红棕色系为主，是去年大火的枫叶色、南瓜色系极好的延续。暖色调的眼影盘，看上去很容易上色，是淡妆浓抹总相宜的标配色系。

作为饮料界的老大，可口可乐的彩妆自然少不了口红。壳子有经典的细铁罐样式，和超萌的会下雪的北极熊水晶壳，满足不同风格的女孩。这一次他们共推出5个颜色的染唇液、唇膏，从流行的脏橘色，到经典的酒红色。

当然，韩妆的代表气垫BB也不能少，就冲着这个红色的铁盒子，也值得入一枚收藏了。

这已经不是可口可乐第一次推出化妆品的联名了，此前，他们和美国的Lip Smacker公司推出了联名的唇彩，与OPI合作过指甲油套装，也都颇受欢迎。说到底，可口可乐经历了一百多年的流行，早就不只是饮料品牌，更成了美国文化的符号，一个有着巨大价值的IP。

随着街头文化的兴起，潮牌们也对这个大众化的品牌多有青睐。不论是KITH、Opening Ceremony、A Bathing Ape、F.C.R.B.等潮牌，还是阿迪达斯、日本精工、优衣库等成熟品牌，都与可口可乐有着各种联名合作。

Coca-Cola x HEX

多年来“全球最具价值品牌”的头衔（虽然最近被苹果抢走了），可不是随便得来的。看起来，#救救可乐#的话题，目前还不必炒得太热。