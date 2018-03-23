内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯 软件之家
Win10之家 WP之家
iPhone之家 iPad之家
安卓之家 数码之家
评测中心 智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页 >IT资讯>业界

东芝180亿美元出售芯片业务恐难按时完成，或将考虑IPO

2018-3-23 22:10:53来源：新浪科技作者：书聿责编：容承评论：

北京时间3月23日下午消息，东芝必须在周五获得中国监管部门的批准，才能在3月底之前作价180亿美元出售其存储芯片业务。外界因此担心该公司可能无法按时获批，从而被迫寻求IPO等其他选择。

该公司去年同意将旗下的全球第二大NAND闪存芯片制造商，出售给美国贝恩资本领导的财团，以便填补其美国核业务破产带来的财务亏损。

该公司希望在3月31日结束的本财年之内完成出售。东芝去年9月表示，需要在3月23日结束前获得反垄断审批才能按时完成计划。

即便无法在3月底之前完成出售，东芝也不会立刻面临清算或退市，因为该公司已经通过去年末的股票发行筹集了资金。但这笔交易对于帮助该公司从13亿美元财务丑闻和核电业务危机中恢复过来仍然十分重要。

知情人士表示，由于中国政府尚未正式批准该交易，所以在3月底之前完成的概率很低。

另有知情人士表示，即使无法在周五获得反垄断审批，最晚也要在下周初获批，否则就无法按时完成。

如果无法在3月底之前完成出售，东芝可以选择放弃，而不必支付罚款。

知情人士还透露，东芝会听取激进股东的建议，后者认为180亿美元的价格低估了这项交易的价值。香港Argyle Street Management曾经表示，东芝董事会应该考虑IPO。

东芝发言人称，公司仍将努力在3月底之前完成交易。贝恩资本拒绝对此置评。

中国商务部尚未作出回应。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：东芝

软媒旗下网站 IT之家| 辣品 - 超值导购，优惠券| IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）| 6655网址之家| Win10之家| Win8之家| Win7之家| Vista之家

软媒旗下软件： 魔方| 旗鱼浏览器（极速内核）| 软媒时间| 酷点桌面| 闪游浏览器（IE内核）| Win7优化大师| Win8优化大师| Win10优化大师| 软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图| Archiver| 刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C) RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司 版权所有 鲁ICP备11016544号-10