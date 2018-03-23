滴滴大数据杀熟？亲测证实是谣言

今日下午，有微博大V爆料称，滴滴大数据杀熟，用滴滴打车，同样的出发点，同样的目的地，价格却不一样。而且远距离来看，苹果手机要比安卓手机贵4块左右。

根据爆料，小编分别选取了两部苹果手机、一部苹果手机和一部安卓手机，在相同的时间、出发点和目的地进行测试，结果却与爆料所说完全不一样。

首先说说两部苹果手机的测试结果，小编随机选择了三组测试：

▼下午15:27，从大恒科技大厦到三里屯太古里，拼车、快车、优享三种服务的价格完全一致，依次为46.5元、51.6元、60.7元。

▼下午15:28，从大恒科技大厦到北京南站，快车、优享的价格完全一致，依次为54.4元、63.9元，拼车的价格不一致，分别是46.1元和52.1元。

▼下午15:29，从大恒科技大厦到首都国际机场T3航站楼，拼车、快车、优享三种服务的价格完全一致，依次为87.5元、90.3元、105.9元。

再来看看安卓手机和苹果手机的对比测试，同样也是随机选择：

▼下午15:36，从大恒科技大厦到首都国际机场，快车、优享的价格完全一致，依次为91.3元、107.1元，拼车价格不一样，安卓手机为88.5元，苹果手机为87.5元，反而是苹果手机相对便宜一些。

▼下午15:36，从大恒科技到北京南站，两部手机中显示的拼车、快车、优享的价格完全一致，依次为49.9元、55.9元、65.7元。

▼下午15:37，从大恒科技大厦到三里屯太古里，两部手机显示的拼车、快车、优享的价格完全一致，依次为45.8元、52.1元、61.3元。

从两组随机测试的结果来看，在相同的时间下，输入相同的出发点、目的地，快车、优享的价格没有差别，拼车有浮动，但差距很小。在不同的时间，相同的出发点、目的地，拼车、快车、优享的价格却各不相同，差价在3元以内。

对此，小编向滴滴内部人士进行了求证，对方表示，影响预估价的因素有很多，比如不同时间、路况、定位等情况下，都会有不同的预估价。同时，网络环境也是影响预估价的因素之一。目前滴滴app的显示的预估价金额是预估价减去优惠券抵扣金额。

此外，与酒店、机票的价格不同，网约车平台上显示的价格只是为了方便乘客，提供的一个预估的费用，并非乘客最终实际支付的金额。乘客最终支付的费用是根据车辆最终行驶的路程和时间来计算的。

在该微博大V的爆料下，有网友留言分享自己的经验，与滴滴官方的回应基本相同：

@世界你好啊嗯：最终还是按照实际路线距离和时间计费的，这个无非预估价！公里时间单价是固定的。

@伟平_假如我是悟空：这个……是实际的成交价格，还是约车时的评估价格啊？如果是前者，如何确定行车时间和行车路线一模一样？如果是后者，那根本就没有意义啊。就个对比感觉说服力不够。

@金鲳鱼_Finn：数据分析有时效性吧我觉得，不同时间价格应该会变化，因为每一分每一秒每一个数据都在变啊，比如调度，早高峰什么的。个人觉得。而且在这个时间节骨眼上爆出这个对比测评，我觉得有点可疑啦。我这么多年上网的经验告诉我

@海底的呆头鱼：这是预估价啊，实际的里程和时间算出来的价格都是一样的。你这是因为打过车，滴滴记录了个性化的目的地，和默认的目的地坐标有偏离，所以价格会不一样。

@LuvChang丨GuoAn：不是到目的地才知道到底多少钱吗

以下是滴滴CTO张博在公司内网上发帖的内容：