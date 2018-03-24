谁在害怕华为？安全担忧在向美国盟友蔓延

3月24日消息，据华尔街日报报道，围绕华为的安全担忧正蔓延至美国的关键盟友。据报道，这家电信设备制造商本周成为加拿大议会的辩论主题，而韩国最大电信公司的首席执行官也称华为值得“担忧”。

最近，澳大利亚向所罗门群岛施压，要求其不要将华为列为建设连接澳大利亚的南太平洋海底电缆承包商。相反，它提议修建独立电缆。

有关官员说，澳大利亚目前正在向其他国家咨询有关华为参与下一代5G无线设备研发的安全担忧。

美国已经采取了一系列针对华为的行动，后者是全球最大的无线设备供应商，也是第三大智能手机厂商。自2012年以来，华为实际上已被美国电信市场拒之门外。今年1月份，美国运营商AT&T放弃了在美国销售华为智能手机的计划。

本月早些时候，美国总统唐纳德·特朗普(Donald Trump)否决了总部位于新加坡的博通(Broadcom)斥资1170亿美元收购高通公司(Qualcomm)的提议。此前，美国政府顾问小组表示，这笔交易可能削弱高通在5G领域的竞争优势。

西方政策制定者担心，中国可能在开发5G技术方面取得领先优势，这将为自动驾驶汽车和其他联网设备提供基础。

长期以来，华为始终表示，它采取独立运营，担心该公司技术被中国用于没有任何根据。

华为发言人说，该公司已经“赢得了合作伙伴的信任”，该公司的产品和服务正被170多个国家和地区的运营商、企业和消费者使用。他还说:“华为有强大的网络安全保障系统和可靠的跟踪记录。”

在英国班伯里（Banbury）一个测试实验室的监督下，该公司向英国销售设备。在新西兰，它基本上没有受到政府任何干预。

尽管澳大利亚、所罗门群岛仍保持谨慎态度，但华为依然参与了政府顾问小组，负责推出5G技术，并向包括Optus Pte在内的运营商销售电信设备。华为发言人说，该公司“正在与澳大利亚的所有主要电信运营商合作”，去年在那里的营收接近7亿美元。

据报道，澳大利亚总理马尔科姆·特恩布尔（Malcolm Turnbull）上个月在与美国国家安全局（NSA）和美国国土安全部（DHS）的闭门会议上，听取了美国对华为的担忧。

在加拿大，华为雇佣了400多名研究人员和工程师。周一，加拿大在野党保守党(Conservative Party)成员向自由党政府施压，要求其限制华为的业务。作为回应，公共安全部长拉尔夫·古戴尔（Ralph Goodale）在没有专门针对华为的情况下向议会表示，政府将“采取一切必要措施”保护其网络安全。

此前，多伦多的《环球邮报》(Globe and Mail)发表了一份报告，援引了前高级安全官员和情报官员对这家中国公司的担忧，其中包括加拿大安全情报部门前领导人沃德·埃尔考克（Ward Elcock）。在随后接受《华尔街日报》采访时，埃尔考克表示:“我认为我们应该非常谨慎地使用华为的设备。”

此外，在接受《韩国先驱报》(Korea Herald)采访时，SK Telecom公司首席执行官朴正浩表示，他不确定是否考虑将华为作为一家供应商，因为这家韩国运营商正在建设自己的5G网络。朴正浩在巴塞罗那最近的一次行业活动中说：“华为是一家令人担忧的公司。”

SK Telecom公司的一位发言人也表示，该公司目前没有使用华为的任何设备，但拒绝进一步置评，也不愿让高管接受采访。据IT行业研究公司Gartner的数据现实，韩国电信设备市场由三星主导。