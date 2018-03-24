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马斯克删除特斯拉和SpaceX的Facebook页面

2018-3-24 7:44:35来源：新浪科技作者：唐风责编：远洋评论：

北京时间3月24日凌晨消息，特斯拉CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）周五发布一系列Twitter消息，称其将删除特斯拉和太空探索技术公司（SpaceX）在Facebook平台上的页面。

从美国东部时间周五下午1点（北京时间周六凌晨2点）开始，特斯拉和太空探索技术公司的Facebook页面均已无法访问。

特斯拉发言人向CNBC发出电子邮件称：“（如果要对此事置评）我只会让你们去看埃隆今晨发布的Twitter消息。”太空探索技术公司则尚未置评。

马斯克周五掀起的这场Twitter消息“风暴”始于他对智能音箱厂商Sonos的取笑，该公司决定将其广告从Facebook和Instagram平台撤下一周。他写道：“哇，一整个星期呢，风险真大……”

随后，马斯克又对WhatsApp联合创始人布莱恩·阿克顿（Brian Acton）此前发布的Twitter消息作出回应称：“Facebook是什么？”在Cambridge Analytica数据泄露丑闻曝光后，阿克顿曾建议用户删除Facebook。

然后马斯克继续发布Twitter消息称，他此前并不知道太空探索技术公司有Facebook页面，并称其将会删除该页面。当一名Twitter用户表示怀疑时，他又发布消息称：“真的从来没见过，一次都没。”另一名Twitter用户则问马斯克道，他是否觉得特斯拉的Facebook页面也该删掉，随后马斯克作出了肯定的回复：“那是一定的，反正看起来很蹩脚。”

Facebook尚未就此置评。

马斯克称，他从来都没用过Facebook，但他在Facebook旗下图片共享社交平台Instagram上则相当活跃，而且并未提到与这个平台有关的任何问题。Facebook在2012年收购了Instagram。

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关键词：Facebook马斯克特斯拉

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