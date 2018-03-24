获得搜查令后，18名英国执法人员进入剑桥分析总部

北京时间3月24日凌晨消息，在获得搜查许可后，18名执法人员进入了位于英国伦敦市的Cambridge Analytica总部，检查其相关数据记录。

在英国信息专员伊丽莎白·德纳姆（Elizabeth Denham）首次宣布搜查Cambridge Analytica办公室的计划4天后，本周五晚上，一名法官发布了搜查许可令。

德纳姆一直在寻求机会获取Cambridge Analytica所持有的相关数据记录，该数据分析公司被指控非法获取数千万Facebook用户数据，并在美国总统大选期间将这些数据用于投放精准政治宣传广告。

英国信息专员办公室（Information Commissioner’s Office，ICO）的一名发言人称：“我们对法官做出的决定表示支持，我们将尽快执行此搜查令。这次行动只是使用个人数据用于政治用途案件调查的一部分。”

该名发言人强调说：“正如大家期盼的，我们现在先需要收集、评估、和考量涉及该案件的证据，然后再做出决定。”

此次ICO的调查内容包括Cambridge Analytica是怎样获得和使用Facebook用户数据的，那个开发调查类应用并收集大量Facebook用户数据的剑桥大学讲师亚历山大·科根（Aleksandr Kogan）也是调查对象之一。

该搜查令发布之后不到一个小时，18名身着ICO制服的执法人员就进入了位于伦敦市新牛津街（New Oxford Street）的Cambridge Analytica总部，带头的是一名手持搜查令的女性。

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