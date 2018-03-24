微博发公告严惩违禁节目，关闭超过400个账号

IT之家3月24日消息 昨晚微博发布“关于处置发布违禁节目影片账号的公告和短视频发布重要提示”的公告，公告称近期微博发现一些账号以发布违禁节目和影片的相关内容为手段，将用户导流至其他网站进行下载传播的情况。

截至目前，微博共关闭436个账号，禁言66个账号30天，禁言账号今后不得发布违规内容。

以下为内容公告全文：

近期微博发现一些账号以发布违禁节目和影片的相关内容为手段，将用户导流至其他网站进行下载传播的情况。微博根据《网络安全法》及相关法律法规，依据相关社区规则，履行企业主体责任，对此类账号进行了集中清查，并坚决予以关闭。

截至目前，共关闭@摄影师E个人精彩 等436个账号，禁言@微韩影 等66个账号30天，禁言账号今后不得发布违规内容。

典型违规用户见配图。

站方再次郑重重申，对于发布违禁节目和影片视频片段，以及提供违禁节目影片下载观看播放方法途径的（包括但不限于：网盘链接、下载地址、在线观看网站），将予以最严格的处置。违禁节目和影片包括但不限于未取得电视剧发行许可证和电影公映许可证的影视剧、低俗色情暴力血腥类视频及涉政类有害视频等。

同时站方要求视频类自媒体和视频机构，严禁参与制作、剪切、传播有歪曲恶搞经典影视作品和文化作品的视频，避免篡改和断章取义。注意把握视频内容的导向，不得制作、剪辑、传播低俗色情暴力等违法违规节目视频。

站方提示所有视频类自媒体和视频机构，准确理解和执行微博基于管理部门要求和通知指定的社区规则，在尊重节目影片权利方合法权益的基础上，制作发布传播健康向上的短视频内容，为形成互联网上欣欣向荣的文化氛围做出努力。

近期微博会组织相关社区政策宣讲会，请相关机构和帐号与各微博垂直运营团队沟通联系。