三星高管：芯片行业壁垒高，中国想超过我们不容易

据TheInvestor北京时间3月24日报道，三星电子日前称，该公司预计将在芯片领域维持对中国对手的领先优势。

“芯片行业的技术壁垒要比其他行业更高，克服这些困难需要的不止是大量的资金，”三星设备解决方案部门主管Kim Ki-nam在周五的股东大会上说。

去年，Kim Ki-nam所在的部门营收高达108万亿韩元（约合1000亿美元），占三星电子总营收的45%。该部门运营利润为40.3万亿韩元，占三星电子年运营利润的75%。

在今年的股东大会上，三星股东批准对公司股票进行50:1拆股，并任命了新的董事会和外部董事。

大约有400名三星电子股东及三星电子联席首席执行官、即将卸任的董事会副会长权五铉（Kwon Oh-hyun）出席了此次股东大会。三星集团接班人、三星电子副会长李在镕（Lee Jae-yong）并未参加此次股东大会。自今年2月初假释之后，李在镕一直表现的极为低调。

前三星电子首席财务官Lee Sang-hoon被选为董事会主席，标志着这家科技巨头首次将董事会主席和CEO的职位进行分开。除了Kim Ki-nam，三星消费电子业务主管Kim Hyun-suk和移动业务主管Koh Dong-jin也加入了董事会，同时前联席CEO Kwon Oh-hyun、Yoon Boo-keun、Shin Jong-kyun退出了董事会。

权五铉在股东大会上表示：“我们计划分开董事会会长和首席执行官的角色，以加强责任管理，并让董事会处于中心位置，提升董事会的独立性。”权五铉表示，通过这项措施，董事会能够更客观地评估管理业绩，提升股东之间的信任。他还强调，此举还能够让董事会成为更有效的决策机构。

以下是此次股东大会的部分问答环节：

投资者：对于中国公司在芯片领域的崛起，三星有何反应？

Kim Ki-nam：中国企业对几乎所有类型的半导体(包括内存芯片)都进行了大量投资，但在这一领域的技术壁垒相对于其他行业来说要高得多。要克服这些困难，需要的不仅仅是大规模的短期投资。三星将竭尽全力在该领域保持领先。

投资者：三星是否已经解决平泽市工厂最近的断电问题？

Kim Ki-nam：我想对这件事表示真诚的歉意。两周前，平泽市工厂遭遇停电，造成约500亿韩元的损失。现在一切都已经修复，但尽管我们尽了最大努力，还是有再次停电的可能。尽管如此，我们仍将努力防止未来发生断电事故。

投资者：由于来自LG OLED电视的竞争，三星在高端电视市场的份额有所下滑。对此公司有什么应对策略？

Kim Ki-nam：出货量数据显示，三星在1500美元以上价位的高端电视市场仍然位居第一。我们将推出其他高端产品，例如8K电视，来继续引领高端市场，消除对我们市场领导力的担忧。

投资者：为什么在产品相同的情况下，在美国销售的（三星）电视机和在韩国销售的电视机存在价格差距？

Kim Ki-nam：这是因为产品配置和零售市场情况有差异，售后服务也略有差异。说到这一点，公司将与本土销售团队紧密合作，来评估这种情况。

投资者：三星在中国智能手机市场的份额已经降至个位数。你们有何应对措施？

Koh Dong-jin：我对中国市场份额下降深表歉意。我们在份额降至个位数的时候替换了当地的负责人，精简了三到两家销售组织以加快决策。我们需要一些时间来看看这些措施是否奏效。

此外，中国市场要比韩国市场更复杂，三星正在尝试不同的方法。最新旗舰产品Galaxy Note 8和Galaxy S9已经在最近几个月帮助我们提高市场份额。