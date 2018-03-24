乔布斯2010年曾就隐私问题警告过Facebook扎克伯格

据Quartz网站北京时间3月24日报道，过去一周，Facebook高管一直在忙于应对数据泄露丑闻。实际上，早在2010年，时任苹果公司CEO的史蒂夫·乔布斯(Steve Jobs)就试图在隐私问题上警告Facebook CEO马克·扎克伯格(Mark Zuckerberg)。显然，扎克伯格没有把乔布斯的话放在心上。

8年前，Facebook的用户量还只有5亿人。当时，乔布斯参加了《华尔街日报》举办的AllThingsD大会，讨论隐私的重要性。扎克伯格坐在观众席中，等待接受采访。

当时，知名记者莫博士(Walt Mossberg)向乔布斯提问，想让他谈一谈Facebook和谷歌引发的隐私争议，是否硅谷对隐私问题的看法与其他人不同？那时，Facebook在被批评强迫用户分享数据后调整了隐私控制措施。谷歌则是被指控记录WiFi私密信息。

“硅谷的看法并不完全一致，”乔布斯回答道，“我们对隐私的看法始终明显不同于硅谷其他部分同行，”乔布斯称。他举例称，苹果不会让开发者决定是否警告用户，让他们知道应用正在追踪他们的数据。相反，苹果会使用弹窗的方式警告用户，让他们知道有应用正在追踪他们，如果不想被追踪可以关闭这一权限，“我们做了许多这样的事情，确保用户知道这些应用的所作所为”。目前，乔布斯的接班人蒂姆·库克(Tim Cook)依然坚守这一原则。

随后，莫博士又向乔布斯提问，这一原则是否适用于苹果的自主云应用。“简单说，隐私就是让人们知道他们注册了什么东西，并不断提醒。我是一名乐观主义者，相信人是聪明的。一些人想比其他人分享更多数据。那就询问他们，每次都问。如果他们厌倦了你的提问，他们就会告诉你停止提问。你要让他们准确地知道你将如何处理他们的数据，”乔布斯称。

“硅谷有许多人认为我们在隐私问题上的看法真的过时了，”乔布斯在接受采访时称，“或许是这样，但是我们真的担心这样的问题。”

在如何处理用户数据上，扎克伯格一直饱受批评。2007年，当一款Facebook产品过度追踪用户信息后，他作出了道歉。2010年，他再次承认Facebook存在的隐私问题，并调整了设置。Facebook隐私问题又在2014年出现，并且在今年再次引发巨大争议。如果Facebook能够更加直截了当地告诉用户，开发者可能会收集他们分享的数据，并把这些数据卖给第三方，那么Facebook可能就不会像今天这样被动了。