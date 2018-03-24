大数据显示，锤子手机男性粉丝占77.38%

IT之家3月24日消息 极光大数据近日公布了锤子手机的用户画像，数据显示，锤子坚果Pro系列是锤子机型当中内部保有量最多的机型，坚果Pro和Pro2合共为锤子贡献了72.57%的用户保有量。

用户性别分布结果显示，锤子手机用户中男性的占比达到77.38%，显著高于女性。与此同时，用户年龄分布结果显示，年龄处于24岁及以下的锤子手机用户占比为39.49%，29岁及以下的用户占比达68.92%。从年龄分布结构看来，锤子手机的用户年龄高度集中在20-34岁之间。

分布在一二线城市的锤子用户合共占比58.29%。在具体城市分布上，内部用户占比排名前三的依次为北京、上海和深圳，成都是锤子用户内部占比最高的二线城市。

锤子手机粉丝总体画像为：男性用户占比超过75%，超六成用户年龄介乎20-29岁，对“健康医疗”和“数字阅读”两个类别应用的安装比例要显著高于全国移动网民的整体水平。

尽管锤子对所有第三方预装应用均提供了卸载渠道，但分析结果表明，用户对于预装应用的偏好指数仍显著高于全国移动网民的整体水准。

按照罗永浩的说法，锤子当下正处于“最好的时期”。尽管在售的手机型号仍然有限，但从官网的陈列看来，锤子的销售品类正不断丰富。除了手机和相关配件以外，锤子在官网上还开辟有品牌周边和第三方商品入口。随着首款空气净化器隆重发布，锤子科技向其它硬件品类延伸的野心也得到了证实。