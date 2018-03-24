B站……Are you OK？

雷军、梁非凡、梁逸峰、波澜哥、葛平、诸葛亮、王朗……多数人看到这些名字的时候，很难会明白他们之间的逻辑关系。不过对于B站的用户，尤其是那些热衷于鬼畜区的老用户来说，这些名字和画面可谓耳熟能详。因为他们都是鬼畜全明星阵容中的一员。

相信很多人都会记得小米CEO雷军的那首《Are you ok》，没错，这一神曲当年刚出现就红遍大江南北，播放量高达905万，成为B站鬼畜区的镇站重宝之一。可以说，鬼畜作为B站用户最热衷的一个分区，每天都在为其贡献着巨大的流量。

但是，如今红极一时的鬼畜区恐怕即将迎来“灭顶之灾”。

3月22日，国家新闻出版广电总局下发特急文件《关于进一步规范网络视听节目传播秩序的通知》。《通知》指出：近期一些网络视听节目制作、播出不规范的问题十分突出。有的节目歪曲、恶搞、丑化经典文艺作品;有的节目擅自截取拼接经典文艺作品、广播影视节目和网络原创视听节目的片段，或者重新配音、重配字幕，以篡改原意、断章取义、恶搞等方式吸引眼球，产生了极坏社会影响。还有一些节目以非法网络视听平台及相关非法视听产品作为冠名，为非法视听内容在网上流传提供了渠道。

同时，为进一步规范网络视听节目的传播秩序，《通知》要求：坚决禁止非法抓取、剪拼改编视听节目的行为，并严格管理包括网民上传的类似重编节目，不给存在导向问题、版权问题、内容问题的剪拼改编视听节目提供传播渠道。

看到这一消息时，或许无数B站用户都要默默的说出了一句：“一首凉凉送给鬼畜区”。

新的下架风波或将再次到来

去年7月，B站曾经因版权问题遭遇过一次大规模下架，一夜之间不少用户的收藏夹都消失无踪。而此次广电总局新《通知》的下发，或将给B站带来一场新的大规模下架。

懂懂笔记在此次下发的《通知》内容中了解到，擅自截取拼接经典文艺作品、广播影视节目和网络原创视听节目的片段，或者重新配音、重配字幕的视频内容，将会成为重点打击对象。而B站的鬼畜区中，绝大多数资源以及其他分区各类UP主制作的视频，有很大一部分恰恰是基于影视节目制作而来。这样的作品内容和形式，正是通知中重点点名的对象。

虽然目前B站的相关内容目前并没有出现下架的情况，但是B站之外，已经有不少内容平台开始下架相关作品。其中《阅后即瞎》节目组在昨日就发表声明称：决定将《阅后即瞎》所有的电影解说节目视频“暂时撤下，进行自查、清理和改进”。

当然，内容平台也并全是如此紧迫。例如谷阿莫等热门影视视频的再创作者，依旧照例发布着自己的视频，似乎尚未受到影响。

对此，有微博大V曾发博文表示，也许只要不搞四大名著和红色经典就不会受到影响。不过随后该微博又被删除，一系列的事件让整个PGC和UGC领域前景变得扑朔迷离。

而目前在B站鬼畜区视频的留言区，已经是一片哀鸿，凉凉似乎已经成了这两天的“主打歌”。

实际上，不仅仅是鬼畜区，影视区的大量影视杂谈、影评、解说，甚至动画区的各种MAD·AWM都有可能变成下架名单中的一员。而这些UP主们自制的视频资源，正是支撑起B站庞大流量的根本。可以想见，如果在短时间内遭遇大规模下架，对于B站而言绝对是兜头一盆冷水，尤其是在即将正式IPO的前夜。

下周的钟声可能不会那么响亮

根据此前媒体报道的消息，下周三也就是3月28日，B站将会正式登陆纳斯达克(融资额6亿美元)。但是，在这个IPO前期最紧要的时间，B站却是屋漏偏逢连阴雨。

先是3月13日，B站UP主科里斯被曝光引诱十岁女孩遭母亲控诉。这一事件的发生，让B站瞬间被推上舆论的风口浪尖，遭千夫所指。最终，事件以B站道歉并宣布建立“青少年权益保护中心”而逐渐平息。

谁知“文爱”事件刚刚落地，有关部门的这一则《通知》又如冰桶挑战让B站寒颤了一把。

作为一直关注B站发展的普通一员，懂懂笔记曾做过统计，目前B站已经拥有动画、番剧、国创、音乐、舞蹈、游戏、科技、生活、鬼畜、娱乐、时尚等多个内容分区，拥有超过100多万的活跃视频UP主。同时，资料显示B站超过70%的内容都是来自用户自制或原创视频，如果遭遇监管压力，后果难以想象。

另一隐忧，来自于版权内容。

从公开数据可以看到，目前B站经营成本的三座大山，分别是分成、带宽服务器以及内容和版权。其中，分成支出约为9.26亿元人民币(占总成本48.3%)，带宽服务器支出为4.69亿元人民币(占总成本24.4%)，内容和版权排在最后，为2.62亿元人民币(占总成本13.6%)。

从分配比例中就可以看出，目前B站的内容和版权成本占比并不高。与部分友商在内容版权方面的投入相比不占据优势。而内容和版权成本支出占比低的主要原因，除了资金实力受限，还因为B站拥有那些UP们自制的海量视频内容。

可以说，一旦影视节目二次制作被全面禁止，版权方面难以异军突起的B站，会在流量方面遭遇不小的冲击。

而这种结果，是踏上IPO征途的B站最不希望看到的。

根据B站此前公布的招股书显示，其目前经营仍处于亏损状态，在2015年、2016年、2017年净亏分别为5.69亿、11.85亿和5.71亿(约合8784万美元)。或许，未来一段时间B站遭遇二次制作严查后，也将造成PGC和UGC的门槛被大幅提高。如此一来，无论是对内容创作者，还是粉丝用户都会产生连锁反应，流量上的波动或将无法避免。而盈利的前景，也会再次出现一丝阴影。

无论如何，纳市的钟声总要敲响。只不过面对可能到来的新一轮下架潮，B站的粉丝们依然会高呼“此生无悔入B站”，但是华尔街的金融大鳄们就不知作何感想了。

都说百炼成钢，烈火焠金，或许未来B站仍要经历更多磨砺。而如何迈过眼前的这一道难关，将考验B站管理层的心态与智慧。