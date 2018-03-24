将技术授权出去，这条路能让GoPro走出困境吗？

GoPro宣布与Jabil签订长期「授权」合作协议，后者将拥有其技术和专利的使用权。

作为运动相机的开拓者，GoPro曾今拥有过的令人艳羡的成绩。但从2014年6月份宣布上市至今，三年多的时间里，它的发展轨迹并没有像人们预期中的一路走高，而是表现的越来越糟糕。

截至发稿日期（3月23日），GoPro的股价水平只有4.78美金，较之前一个交易日，继续呈「跌跌不休」的状态，这也导致公司的总市值缩水为6.99亿美金。

事实上，GoPro遭遇困境已经不是一天两天的事情了。而为了让公司得以渡过难关，2018年1月份，CES 2018开始前夕，其证实了至少将裁员250人的消息。而在这些被裁掉的员工中，大多数来自于Karma无人机部门。

换句话说，一旦完全250人的裁员目标，也就意味着Karma无人机部分也基本就被解散了。而按照当时官方给出的说法，完成以上那次裁员，同时将库存全部清理完毕之后，GoPro将退出无人机市场。

可以肯定的是，人力资源的减少将进一步降低其成本支出，对于业绩并不理想的GoPro而言，裁员或许是无奈之举，但这样的做法无疑是目前为止见效速度最快的一种方式。

如何让GoPro顺利走出眼前的困难期？前边讲到的「裁员」只是其中的一种手段，不过想要单纯依靠这样类似于「节流」的方式，显然很难让GoPro成功回归到正常的发展轨道上。

于是，最近GoPro又出台了新的措施，来达到「开源」的目的。援引The Verge的相关报道，GoPro宣布与Jabil签订了长期「授权」合作的协议。自该协议生效之日起，Jabil将获得GoPro的某些设计和知识产权的使用权。

但有一个细节需要注意的是，目前Jabil使用GoPro相关技术所设计的产品，并不会打上GoPro的标志。也就是说，这次GoPro将技术与品牌进行了拆分，而为其赚取利润的只是技术部分。

在The Verge的报道中也提到，虽然未来Jabil运用GoPro相关技术制造的产品会覆盖包括智能家居、军队、安保等多个领域，但不会与GoPro自己生产的设备产生竞争关系。

换句话说，虽然GoPro将技术和专利授权给了Jabil，但在未来产品方面，依旧掌握着主动权，不会出现「自己的产品被自己的技术所打败」的情况。

当然，从Jabil的角度出发，即便是GoPro在协议中做了这样的约束，但后者能够涉及到的领域也是有限的，而GoPro所提供的技术，Jabil依旧能够在其它许多行业中进行应用，这笔买卖还是很划算的。

总结来看，与Jabil签订「授权」合作协议，对于身处困境的GoPro而言，相当于增加了一个新的盈利点。而且正如前边我们讲到的那样，由于协议中做了一些约束，也保证了GoPro本身不会有任何损失。

可以想象的是，如果这样的模式在后期被验证是可行的，那么不排除GoPro会将其更多的技术或者专利进行授权，从而脱离产品硬件本身，来赚取利润。