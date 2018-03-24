腾讯王卡目前免流应用/非免流操作汇总

IT之家3月24日消息 腾讯王卡是中国联通旗下定向免流App数量最多的互联网套餐卡，除了庞大的腾讯旗下App外，还有不少的第三方App支持免流。

近日，中国联通曝光了腾讯王卡的腾讯系专属流量应用范围，除了所有的腾讯系列应用外，还有斗鱼、虎牙、快手、火猫等直播应用、蘑菇街等第三方电子商务网站也进行了免流，免流App总数近百款。

根据联通曝光的细则，部分应用的分享操作、使用微信小程序、将王卡作为热点、以及使用非正版应用，都会导致免流失败，部分第三方应用对App的版本号有最低限定。

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