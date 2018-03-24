解读华为董事会换届：任正非没退休

时隔5年之后，通信行业巨头华为在昨天晚间公布了新一任的董事会成员名单。

新一届董事会名单显示，梁华接替孙亚芳出任董事长，郭平、徐直军、胡厚昆、孟晚舟当选副董事长。孟晚舟为华为公司创始人任正非之女，并继续担任华为公司CFO。

▲华为公司董事长梁华

在近年来华为业务快速发展及全球化运营的过程中，她主导了公司财经体系的规范化、职业化体系建设，成功地实施了财经管理变革。这次换届，华为董事会确定孟晚舟为机关平台运作的协调管理人。而任正非虽然不再担任副董事长，但仍为公司董事。

▲任正非

值得一提的是，近年几年一直有经不起考证的小道消息传出说任正非要退休，但目前看来并没有。今年74岁的老爷子在华为的行政职务仍为CEO。

▲华为公司副董事长、CFO孟晚舟

对于华为董事会换届，知名通信专家项立刚分析认为，此次换届之后，孟晚舟将会在公司管理上扮演重要角色。“任总一定程度上退后，但是精神领袖的地位相信不可动摇，短时间也不会完全退出华为的管理。当然他的管理早已经不是具体管理，而是会影响发展发向和文化机制。华为在为领导层的逐渐过渡布局。”

换届之后，华为还是继续延续了集体管理模式。华为独创的集体领导制度轮值CEO制度，在这届董事会后终止，改用了轮值董事长来管理公司，继续华为的集体领导制。

副董事长郭平、徐直军、胡厚昆担任公司轮值董事长，在当值期间是公司最高领袖，领导公司董事会和常务董事会。轮值董事长轮值期为6个月，一直延续到未来5年。

而董事长梁华则是履行治理责任，包括对外负责公司公共关系及形象维护等，以及主持公司持股员工代表会运作。

新一届董事会名单如下：

董事会成员：梁华、郭平、徐直军、胡厚昆、孟晚舟、丁耘、余承东、汪涛、徐文伟、陈黎芳、彭中阳、何庭波、李英涛、任正非、姚福海、陶景文、阎力大

候补董事：李建国、彭博、赵明

董事长：梁华

轮值董事长：郭平、徐直军、胡厚昆

副董事长：郭平、徐直军、胡厚昆、孟晚舟

常务董事：丁耘、余承东、汪涛

公司董事长梁华同时担任持股员工理事会理事长。

分析下新一届董事会人员名单，变化也颇大：今年63岁的孙亚芳退出了华为董事会；荣耀总裁赵明候补董事；华为消费者业务COO万飙、华为消费者业务部云服务总裁张平安已不在董事会成员名单之列。

华为官网上孙亚芳的简历显示：孙亚芳1989年参加华为技术有限公司工作，自1999年起任公司董事长。在过去近20年里，孙亚芳一直华为除任正非外，对外形象的代表。在2014、2015、2018年发布的福布斯“年度中国商界女性”排行榜中，孙亚芳都力压格力的董明珠排名榜首。

据了解，孙亚芳虽然卸任董事长，但并不会退休，她将继续在华为治理体系中发挥作用。孙亚芳在任期间受到华为内外的广泛赞誉与尊敬。

这次接替她出任董事长的梁华，出生于1964年，毕业于武汉汽车工业大学。1995年加入华为，先后任职中研结构造型设计部和结构事业部负责人、供应链管理部总裁、集团CFO，全球技术服务部总裁，流程与IT管理部总裁、首席供应官等职位。在当选本届董事会董事长前，他也是公司监事会主席。

而余承东升常务董事长，赵明提入候补董事名单中，背后的原因也很简单：终端这几年业绩好。根据此前华为公布的数据显示，2017年华为手机（含荣耀）全球出货量为1.53亿台，仅次于三星和苹果排名第三，在中国市场则是稳定排名第一。

而其中荣耀手机贡献了超过三分之一的销量，赵明在去年年底表示荣耀今年要进行“二次创业”，并得到了集团公司的大力支持，任正非去年10月份亲自签署了一份关于鼓励荣耀手机销售的文件，奖金上不封顶，普通员工也可拿高薪奖金。其目的就是为荣耀向全球市场进军，三年内成为全球前五的手机品牌提供弹药支持。

值得一提的是，此次虽然公布了新一任的董事会成员名单，但常务副董事长以及部分董事会成员的具体职责并没有公布。这也就意味着，董事会换届只是刚刚开始，运营商BG、消费者BG、企业业务BG等具体业务线后续或许还会有相关的人事调整。