蚂蚁金服井贤栋：警惕以区块链为名的骗局，未来一年泡沫或破裂

IT之家3月24日消息 据中新网报道，蚂蚁金服CEO井贤栋今日在中国发展高层论坛2018年会上表示，区块链大规模商业应用是个世界级难题，应警惕各种以区块链为名的骗局，不要让这个本该产生更大价值的技术成为牺牲品。

同时，井贤栋警告称，未来一年区块链很可能迎来泡沫的破灭、真实价值开始浮现的过程，同时也会在2-3年内迎来在商业领域的规模应用。

IT之家小编了解到，2016年10月8日，蚂蚁金服宣布，自10月16日起，蚂蚁金服董事长兼CEO彭蕾卸任CEO，由另一位阿里合伙人、蚂蚁金服总裁井贤栋接任。