腾讯市值两天蒸发510亿美元

据路透社报道，在第一大股东、南非媒体与电商集团Naspers进行了17年来的首次减持以后，腾讯股价周五再下挫4%以上，市值蒸发掉230亿美元左右。

这家在香港上市的公司开盘重挫近8%，至405港元，创下2月9日以来的最低开盘价，当日收报于420港元。证券交易所的数据显示，它是周五交易量最大的一支股票，成交额高达1260亿港元（约合160.5亿美元）。

腾讯在短短两天之内累计损失了超过510亿美元的市值，周四该股就已经下跌了5%，创下6周以来的最大单日跌幅。要指出的是，腾讯周三晚上公布的盈利数据好于市场预期，但营收不及分析师们的预期。该公司称，积极的投资可能会挤压利润率。

腾讯目前市值5080亿美元，仍然是亚洲市值最高的上市公司，在全球范围也位居第五，仅次于美国四大科技巨头苹果、谷歌母公司Alphabet、亚马逊和微软公司。

Naspers周五表示，它从出售1.9亿股腾讯股份（其持股的2%）的交易中获得98亿美元。它表示将用这笔钱来强化其资产负债表和基金的增长。

“出售像这样的梦幻般的资产向来都是一件很艰难的事情，特别是让你抱有长期信念的资产。所以说，这绝不是什么轻松的决定。”Naspers首席财务官巴兹尔·斯古多斯（Basil Sgourdos）向路透社表示。

“该决定不是由对腾讯的看法以及我们看到的未来机会所驱动的。驱动因素实际上是，我们对我们的电商业务以及它会带来的回报有了更多的信心，因此我们需要资金来发展这项业务。”他说。

Naspers仍持有腾讯31.2%的股份，它称没有计划在未来三年进行进一步的减持。斯古多斯表示，他对腾讯的高估值或者上一季度的收入增长“一点都不”担心。

伯恩斯坦分析师巴夫托什·瓦杰帕伊（Bhavtosh Vajpayee）表示，Naspers出售一小部分的持股，不能被视为对腾讯前景或者高昂估值的评断。

“我们认为，Naspers的减持本可以在更好的时机进行。在市场对中美潜在的贸易战忧心忡忡，2017年第四季度业绩喜忧参半的情况下，Naspers出售股份的消息让投资者相当意外。”他说道，“我觉得时机上很奇怪。”

中金公司分析师Natalie Wu认为，考虑到腾讯稳健的基本面，这一进展“是逢低买入的好机会。”

Naspers对腾讯的兴趣至少可以追溯到2001年，当时它向这家新成立的中国公司投资了3300万美元。随后，腾讯的惊人增长帮助Naspers从一家报纸发行商转变成为一家拥有私募股权式投资的跨国公司。

腾讯董事会主席马化腾在声明中表示，“多年来，Naspers一直是一位坚定的战略合作伙伴。腾讯尊重且理解Naspers的决定，并期待继续进行密切合作，为两家公司构建一个相互支持和繁荣的未来。”