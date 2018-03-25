马斯克为什么就这么恨扎克伯格？

沸沸扬扬的Facebook泄密事件最终在众人的煽风点火下迎来了新一轮高潮，推特上#deletefacebook删除脸书的话题瞬间成为热门，在推特上表现一直高调的埃隆马斯克也响应了号召，大大方方删除了特斯拉和Speace X在Facebook上的官方页面。

要知道特斯拉和Speace X账号下各自拥有超过260万粉丝。马斯克说删就删，壕气冲天。

事情的起因是WhatsApp联合创始人布莱恩阿克顿在推特上发起了删除Facebook运动，伴随着Facebook泄密事件的不断发酵，越来越多的网友都加入了其中。这件事也传到了大嘴王埃隆马斯克的推特中，当网友询问到为何马斯克不删除Speace X的Facebook页面的时候，马斯克立马表示根本不知道有Facebook这个网页存在。

随后，特斯拉和Speace X的Facebook页面就这么永远的消失了，同时消失的还有特斯拉新能源相关的Facebook子账号，足以见得马斯克态度十分坚决。

Facebook在经过特别糟糕的账号泄密事件一周之后，不得不面临网上的激烈反应。扎克伯格与硅谷其他大佬的关系似乎也并不算太好，前面提到的WhatsApp联合创始人布莱恩阿克顿正是因为Facebook的收购才挤进富人行列，而马斯克的Speace X自从射爆了Facebook的通讯卫星之后，扎克伯格也不断找机会挤兑马斯克。

其中最著名的一次就是扎克伯格公开否定马斯克的对于人工智能的想法，后者认为人工智能发展需要保持谨慎态度，一旦控制不好就会毁灭人类。而扎克伯格则是满满正能量，认为马斯克不过是利用危言耸听的话题炒作自己。

不能否认，Facebook的公关慢半拍是引起众怒的主要原因，对于善于利用互联网话题和善于制造互联网话题的马斯克而言，删除Facebook页面分明是个零成本高回报的操作。

简而言之，删除Facebook页面这个想法，一定不是马斯克的临时起意。

无论是网上作秀还是积怨已久，埃隆马斯克用自己旗下的公司表达了自己的态度。但有趣的是，instagram同样也属于Facebook旗下，埃隆马斯克以私人名义注册了账号并拥有696万粉丝。

那么马斯克的新问题来了，instagram下的所有与他相关的企业、私人账号，删，还是不删呢？