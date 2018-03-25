腾讯和零售企业究竟如何合作？看官方解答！

IT之家3月25日消息 3月25日，腾讯董事会主席兼首席执行官马化腾在2018中国（深圳）IT领袖峰会上提到零售时表示：

腾讯智慧零售引起热议，那么腾讯智慧零售究竟如何与实体零售商合作？刚刚，微信官方公众号“微信公开课”就发布文章对此进行解读。

官方表示，腾讯推出智慧零售，主要是想帮助零售行业实现两个目标：门店的数字化升级以及用户体验的优化。腾讯将与比较有规模、有数字化能力跟资源的企业合作，特别是在超市、便利店、购物商场、连锁服饰等细分的业态打造标杆，进而推动数字化方案的落地及进一步打磨。

全文如下：

Q腾讯如何定位自己和零售企业的关系？

A：腾讯通过微信支付、腾讯云、社交广告、小程序等连接人与商业的工具，不断地为零售企业提供“水电煤”和“工具箱”，我们从来没有计划回去经营电商业务，而是把我们的能力开放出来帮助大家的成长，我们不会教大家怎么做生意。

零售企业对自己的商业数据保护是非常敏感的，腾讯在智慧零售领域坚持连接助力的角色，为商家提供一系列数字化工具的同时，不获取商户数据，尊重商业隐私，获得了合作伙伴的信任和认可。

Q腾讯为什么能做智慧零售？

A：零售行业的发展是不断贴近用户、连接用户的过程。腾讯的使命和核心能力也是连接，通过自身的互联网能力和商业工具，从用户与流量、数据与技术、工具的连接三个层面与零售行业结合，帮助零售商更加贴近消费者，以数字化运营为用户带来更好的消费体验。

事实上，从最初的连接“人与人”，到连接“人与内容”，再到连接“人与服务”，到现在是连接“人与商业”，腾讯的发展历史就是连接的历史。

Q腾讯和零售商合作希望实现哪些目标？

A：现之所以推出智慧零售，主要是想帮助零售行业实现两个目标：门店的数字化升级以及用户体验的优化。

腾讯智慧零售通过各种工具、大数据及各种智能识别用户的手段，从最简单的客户到店，以及到店前跟到店后的效率进行了优化，进一步帮助零售商家提升效率，优化用户体验。

Q腾讯将和哪些实体零售商进行合作？

A：公众平台、小程序、微信支付等都有开放平台，零售商可以自行接入使用。但为了进一步完善并推动整体的智慧零售体系落地，我们还是制定了一些合作策略。

第一阶段，通过跟业界领先厂商合作。我们将与比较有规模、有数字化能力跟资源的企业合作，特别是在超市、便利店、购物商场、连锁服饰等细分的业态打造标杆，进而推动数字化方案的落地及进一步打磨。

同时，我们也将继续提炼出产品。将腾讯不同的产品能力进行整合，与零售商共建一些产品，比如保护双方数据隐私的数据库共建产品等。