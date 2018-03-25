阎焱：未来十年会有公司能够挑战腾讯阿里霸主地位

2018中国（深圳）IT领袖峰会在深圳举行。在上午的高端对话中，对话嘉宾有：鸿海富士康科技集团董事长、总裁郭台铭，神州数码控股有限公司董事局主席、神州数码集团股份有限公司董事长郭为，赛富亚洲投资基金创始管理合伙人阎焱，阿里巴巴集团技术委员会主席王坚。

阎焱认为未来十年，一定会有公司可以挑战腾讯和阿里的霸主地位。

他分析，中国过去五年出现大量独角兽的原因，是因为移动互联网的出现。中国是人口大国，过去人口是负资产，但是移动互联网之后，中国、印度等人口大国开始发力。移动互联网把群聚造成的交易费用大大降低，变成具有强大消费能力的团体。

他认为，物联网出现以后，给人口众多的国家带来的红利更大。今后五年，世界前十的公司可能中美各占一半。目前，在原创技术上，中国没有竞争优势。未来五年，原创技术上，中国和世界摩擦会更多，未来需要更合理的知识产权的保护。（温泉）

以下是对话全文：

吴鹰：作为投资，今天小加讲资本是新娘。资本起到一个非常重要的作用，投资人要花很多时间精力不断学习最新的东西和发展方向，阎焱作为非常著名的投资人，过去若干年投资了很多成功企业，我想问一下你的观点，数字中国建设中，技术的投资这些方向你能不能谈谈你的这些观点，当然也可以谈你看了哪些独角兽公司，请阎焱先生讲一下。谢谢！

阎焱：我们大家都在讲数字化，而且大家都在拥抱数字化，作为一个投资人，可能我们要考虑的问题，第一个是什么东西推动了数字化，第二个数字化为什么能给我们带来好处，而不是坏处，换句话说，它带来的好处要大于坏处。另外一个很自然的是我们会考虑数字化的大潮给我们带来哪些新的机会，新的独角兽最有可能从哪些领域出来。这是我们要考虑的，除了大家都说数字化好，数字中国好以外，可能考虑比较多的问题。

如果我们回想一下整个人类的进步，大概在前几十万年之前，人类GDP的增长都是差不多的，它是一个水平的增长，只是在过去几百年里面，大概最近一百年，经济的增长曲线是陡然上升的曲线。每一次大的科学进步都会把很多国家又重新拉回到同一个起跑线上。有时候媒体给我叫一个名字，我非常不喜欢，叫“中国的VC教父”，我觉得这是非常贬义的，就是说我的年纪大。我今天在这里坐了一下，想了想还真是的，我曾经是王坚的股东，也曾经是郭为的股东，我去台湾坐台铭总的车，我觉得跟他可能没有业务上的联系，但是一想错了，我们投了一个机器人公司在给郭总提供机器人生产苹果手机。吴鹰更早，我们差不多同时去美国，然后回来，我在中国第一个办公室就是在吴鹰的公司里面开的，吴鹰给了我2间办公室。中国VC的发展是随着中国数字化，随着中国互联网的发展而发展起来的。在我们刚开始做投资的时候，中国人不知道什么叫VC，那时候都管我们叫皮包公司，因为你确实也是皮包公司。

中国互联网发展20年，大家有没有注意到一个现象，从我的记忆中，我们开始的5年在中国非常困难，因为我们那时候要到处游说政府告诉政府互联网是怎么回事，然后中间十年非常平淡。但是在过去五年中国企业独角兽出现的频率越来越高、越来越快，中国的企业也快速进入世界500强，今天前世界10名的公司中有2家中国的公司，一个是腾讯，一个是阿里，今后5年前10名里面有几家中国公司，大家可以想一想。为什么突然企业加速的现象在过去5年里面出现了？我想一个非常重要的原因就是移动互联网。移动互联网到底给我们中国带来了什么样的竞争优势？我们知道在我们长大的时候，在经济学上，当一个人口大国的经济发展水平比较落后的时候，人口是一个负资产。但为什么在移动互联网出现以后，中国、印度这样的人口众多的国家突然一下子好像发力了。我想可能有一个根本的原因，这可能从经济学的交易费用理论可以解释这个现象，移动互联网的出现，它把我们人能够聚在一块的交易费用大幅度降低了，过去我们这些人作为个体消费者，他还没有达到关键的标准线。移动互联网出现以后，它能够把这些没有达到消费水准的团体，把它迅速地用几乎为零的交易费用群聚起来，变成一个具有强大消费能力的团体。

我个人认为今后几年，当5G出现，当IoT出现，就是物联网出现以后，给人口众多的国家带来的红利甚至要更大。换句话说今后5年，在前10名的世界大公司里面，很可能中国和美国一家一半，人口不那么众多的国家几乎都会从世界前10的市值公司里面退出来，再往下走10年，有可能中国在前10的公司里面有可能超过美国，一个根本的原因是移动互联网和物联网的出现，把群聚的交易费用降得非常低。

所以从这个角度来讲，我认为作为一个数字大国，尤其是AI和5G时代到来，再加上物联网，会给我们这样的国家带来巨大的优势。但是由于我们的竞争优势是在规模效应上，我们并没有在技术的本质，在原创技术上，我们还没有具有竞争优势。今后几年我们会看到在IT和原创技术方面，中国和美国乃至世界的摩擦一定会更多。因此，这就需要我们有一个更加合理的、合规的知识产权保护，也需要我们有更好的一套在国际上跟别人打交道的框架。

总之，我对未来是非常乐观的，比如我们今天在这当着王坚的面，我跟马云也说过，5年之内，谁能够挑战腾讯，5年之内谁能够挑战阿里？我曾经跟Pony有一次聊天聊过，当时我跟他说很可能可以挑战腾讯的公司是城市的信息公司，比如58。结果两星期以后，腾讯投了58。我不知道谁能挑战阿里，腾讯最近出来的小程序还是蛮厉害的，这是给中小型企业提供成长非常快的公司，有一个小公司最近成长非常快，有可能今年他的销售就会超过京东，叫拼多多，拼多多非常厉害，我们投了一家公司思步，在微信平台上也是成长非常快的公司，每年都500%的成长。我不知道今后5年谁能够挑战腾讯和阿里的霸主地位，但是我相信给10年的时间一定会有这样的公司出现。