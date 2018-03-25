微信朋友圈屏蔽抖音？事实和微博的封杀不太一样

继抖音被微博屏蔽之后，被微信朋友圈屏蔽的消息也传出来了。

3月24日晚上，很多网友反映自己分享到朋友圈的抖音链接被屏蔽。经爱范儿实测，发现分享到朋友圈的抖音链接的确对好友不可见，且没有任何提示，但分享到私聊和群聊的链接则不受影响。

3月25日零点过后，抖音分享至朋友圈功能恢复显示，但零点之前已分享过的依然看不到。

这不是今日头条系的链接第一次被朋友圈屏蔽。今年3月2日，爱范儿就发现当天从今日头条分享到朋友圈的文章链接对好友不可见，而在此前不同时间段也有过同样的情况（如2017年3月24日）。

这几次状况都类似，即当天晚上好友不可见，而零点过后又恢复。因此爱范儿认为，这不是一场针对头条的「封杀行动」，而只是微信团队对于禁止诱导分享行为这一规定的常规操作，即每日监控各个链接被分享到朋友圈的次数，若系统监测到来源于某域名的链接分享次数过高，则判定为诱导分享暂时屏蔽，等待次日再回复。

也就是说，微信分给每家平台将链接分享到朋友圈的次数固定就是那么多，你们当天如果用完了就没有份额了，排队等着第二天再来领吧。也许的确与竞争有关，但更多的还是出于用户体验的考虑。

（图自：插画师许旺旺）

基于微信的产品逻辑，用户最关心的信息是「我的朋友说了什么」，而不是「我的朋友在看什么」。为了防止用户的朋友圈出现大量的无效无感信息，微信对分享转发链接的次数做出了限制。

作为一个用户量达到亿级的国民社交软件，微信已经需要严格把控用户每天接触的信息量和频率才能保证良好的用户体验，因此对于产品功能上的设置要比其他平台克制得多，内容把控也要严格得多。微信一直在明令禁止诱导分享行为，即使是自家公众平台的文章也不手软，因为你总能看到某篇十万加文章过不久就被删了。

这类被删除的文章有些是带有强烈的偏激观点，有些是以现金或奖品激励用户转发，有些含有与事实不符的文字表述……总而言之，带有令人不适信息点或者用户不感兴趣的文章被大量转发后，会覆盖淹没用户的朋友圈和群聊，因此这种刷屏会引起大量用户的反感，从而被微信所删文甚至封禁。

外部链接虽然不属于上述范围，但在微信团队看来应该同样是「对用户来说不那么重要，刷屏多了容易引人厌烦」的信息。

而脱离微信的出发点分析，再从另一个角度看：其他平台链接倒是很少传出被朋友圈屏蔽的消息，相比之下今日头条系被屏蔽的消息却屡发不止，这也从侧面说明头条系软件的用户量之大。

抖音与微博之争

实际上，这不是抖音等头条系软件第一次传出被社交平台屏蔽的消息。

据悉，从3月10日起有多名抖音用户反映抖音链接分享到微博后没有出现在个人主页和信息流上。抖音在其3月19日的品牌升级发布会上曾对记者表示：「微博对抖音的封杀，影响了用户的体验。我们欢迎市场竞争，也希望同行能以开放的心态，通过为用户提供更好的产品来公平竞争。」

从这段话看，抖音似乎认为微博是因为竞争过于激烈才恶意封杀抖音。但随后，微博公关当天就对此做出了回应：

去年头条系产品非法抓取微博内容，窃取用户信息，微博当时就暂停了全部接口，并通过法律手段进行维权，在案件未做最终宣判前，微博近期并未有新的动作。早就停止合作了，大半年都没说，这几天不知道为什么抖音又跳出来说这个不能转发到微博的事，原来他们今天开发布会。

针对传说中的「封杀」一事，微博毫不含蓄地做出了反驳，表示停用接口一事早有，并非近日才突然「封杀」，并暗示抖音将这件事再次拿出来公布是为了发布会的炒作。

次日，微博公关总监毛涛涛再次发声，表示微博作为开放平台，一直对各类合作持开放态度，但前提是要遵循规则。

在短视频领域，微博与存在竞争关系的快手、美拍均保持着合作。某些公司今天起诉A明天起诉B，又借一年前被停止合作的事情跳出来说封杀，希望还是先反思一下自己的问题。

「某些公司」指的是谁，不言而喻了。比起上一段回应，这段回应更侧重反驳「竞争」的点，通过与快手、美拍合作的事实阐述，证明自己并不是只因竞争就封杀其他短视频平台。

不过比较诡异的是，在我使用自己的私人账号测试分享抖音至微博时，的确完全无法被好友所看到，甚至连阅读数都没有显示；但使用爱范儿官博分享时则能够出现在个人主页，只是阅读量出奇的低，发布了十多分钟后依然只有三位数，而平时一条普通的微博阅读数都至少能达到万位。在我使用私人账户几次刷新首页信息流并滑动数十页之后，都始终无法看到爱范儿官博所发布的这条抖音微博。

使用微博搜索框搜索抖音新slogan，也能找到其他大V转发自抖音的视频链接。看来，接口并不是全部停用，而即使成功发布，也是有一定降权操作的。

再说回来微博是否有对竞争对手进行封杀或是降权行为……相信各位微博高频用户对于关键词的规避操作已然是轻车熟路了。