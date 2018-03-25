免押金能治好共享单车的病吗？或许危机正在前方

不久前315晚会上，共享单车押金问题被关注，酷骑单车等共享单车企业由于存在拖欠押金问题被点名。据曝光的数据显示，近两年共享单车疯狂扩张，70多家共享单车平台中有34家倒闭，中消协收到众多消费者投诉，并留下了超过10亿元的押金退还难问题，仅对酷骑单车的投诉就多达21万次。

而自从2017年下半年以来，共享单车行业出现洗牌潮。从9月份起，3Vbike、悟空单车、酷骑单车、小鸣单车、町町单车等相继停止运营。伴随而来的，部分消费者面临着押金无法退回的困境。2017年底，曾有媒体曝光摩拜和ofo挪用共享单车的押金，结果两家否认挪用了押金。《财新》曾报道给出具体数据：“摩拜挪用押金超40亿元，而ofo挪用押金超过30亿元。”事实真相如何我们不得而知，可以肯定的一点就是，用户想退押金，非常困难。

在经过315曝光之后，许多业内人士认为免押金会成为趋势。而且据芝麻信用数据显示，截止今年3月，ofo、哈罗单车、永安行等十余家共享单车接入芝麻信用免押金，已经累计有近50个城市的4800万用户累计免除押金金额是98亿元。看起来，新一轮免押金的战争可能会在行业打响，共享单车全民信用免押金骑行会是大势所趋。

但事实上并没有这么简单。一个基本的事实是，我们关注一个行业的发展走向，需要看的是这个行业头部企业的发展走向。而在共享单车行业，摩拜ofo两家依赖共享单车的押金模式，已经积累了巨额的流动资金，而这些流动资金很显然，它的用途非常大，包括运营成本与维修成本过大，入不敷出之时，难道企业会眼睁睁看着账户的大把的钱而不动？因为这笔资金可以缓解烧钱的窘境。

但信用免押金骑行有它的好处，比如能够唤醒大量的低频用户，拉新成本更低。但是，这会在新用户与老用户之间引发矛盾，如果新用户免押金就可以骑行，那么老用户肯定的大规模的挤兑押金，如果引发大规模的押金挤兑潮，当前处于水深火热之中极度依赖资本输血的共享单车还能撑多久？

因此我们看到，中消协的数据显示，截至2018年1月3日，共收到消费者关于共享单车的信件2383封，因有共享单车企业无偿付能力，不能及时退还押金，引发全国性群体投诉。在过去一年，酷骑、小蓝、小鸣等陷入困境的单车企业们，也曾经经过押金挤兑发酵导致的悲剧。

因此，如果免押金是大势所趋，那么摩拜ofo则面临难题，一方面，如果它实行对新用户免押金，老用户则会有不公平感，那么这可能会导致大量老用户挤兑押金，如果说它选择退还老用户的押金，结果也会导致两大头部企业一时之间现金流负担会加重，据业内人士透露，目前整个行业押金池有400-600亿，其中大部分应该在摩拜与ofo手里，很显然，这两家所拥有的押金总额是一笔巨额的资金，甚至是救命钱，如果吐出这笔钱，两家难说会不会面临现金流、资金链危机。

但是，如果在公众舆论的呼吁下，以及其他二三梯队共享单车纷纷举起免押金的大旗，摩拜ofo可能将不得不加入免押金大战，比如当前ofo宣布已经在25个城市实现免押金。滴滴接管小蓝单车后，推出了自有单车品牌青桔，主打的也是免押金。那么免押金到底会带来什么样的结果？

一方面，我们知道，可能是用户骑行次数下滑，因为押金在本身也是一种运营策略，用于激活用户的活跃度，但一旦免押金，用户骑行的动力或许因此降低，因此如果摩拜ofo加入免押金大战，对它的的盈利模式与资金链将是一次极为严酷的考验。

从目前来看，行业其他选手推行免押金，会让摩拜、ofo处于被动地位，因为光脚的不怕穿鞋的，其他规模较小的公司由于单车存量小，押金总额小，免押不会伤筋动骨，但摩拜ofo则不一样，这两家企业的押金存量总额非常大，如果在全国实行全面免押金，则会伤其筋骨。

因此，尽管其他企业已经在大张旗鼓的表示要免押金了，但是如上分析，摩拜ofo将处于极为被动的局面，如果两家头部企业未来不做全面永久的免押，免押金终难成趋势。即便是当前，也是有门槛与前提的免押。比如，哈罗、永安行、ofo针对芝麻信用分数达到600分及以上方可免押金，但有人就发现了，目前许多在校学生的芝麻信用分普遍低于600分，这意味着共享单车的主力——学生群体都很难享受到免押金的实惠。

从目前来看，共享单车的竞争还在烧钱，也非常缺钱，ofo刚拿到8亿多美元的融资，摩拜的新一轮融资想必也快了。共享单车的烧钱投车大战不会因此停下来。但运营、投放、折旧维修等诸多方面的成本都在大规模烧钱，需要庞大的支出。押金可能是各厂商心头心照不宣的一笔可以延缓烧钱压力的流动资金，这笔资金如果没有了，将极大的加深共享单车头部企业的资金链困境，因此，免押金可能是二三线共享单车阵营抢占摩拜ofo用户的一个筹码，但却治不了共享单车行业的病。

从今天共享单车的发展势头来看，情况非常不容乐观，不断投放单车的重模式导致成本投入在不断累积，甚至后续的折损、维护、运营成本非常大，十分不可控，如果说在未来一两年，在融资断裂的情况下，生存下来都成问题，尤其是我们看到，ofo最近虽然完成了E2-1轮融资8.66亿美元，但采取股权与债权并行的方式，由阿里领投、蚂蚁金服等跟投。

可以说，共享单车两家头部企业受腾讯阿里两大巨头控制与影响越来越大，到最后，可能也只是各自布局下的一个线下流量入口与棋子。如果说，未来在投入越来越多，融资额日渐见涨、股权与控制权被不断稀释的情况，盈利模式又没找到新的突破口，免押金可能会持续加剧共享单车的资金链风险，而最大的可能性则是在危机扩大的时候，被巨头顺势收购。总结可知，在整个行业烧钱输血过多，盈利能力有限，造血能力不足的时候，免押显然极为考验其接下来的盈利模式如何维持，它不仅救不了共享单车的病，而且还可能加剧整个行业的危机。