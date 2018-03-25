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4月10日全国铁路运行图调整：复兴号提速票价不变

2018-3-25 15:50:56来源：IT之家作者：马卡责编：马卡评论：

IT之家3月25日消息 来自北京铁路的官方消息，4月10日起，全国铁路将进行列车运行图调整。复兴号扩容提速，京沪仅需4小时18分。此次调图最大的亮点，就是京沪高铁“复兴号”由现有的7对增加到15对，按时速350公里运行。

调图后，“复兴号”在京沪间最短运行时间从目前的4小时28分，缩短到4小时18分。

据北京南站官方报道，杭州在此次调图中将首次开行“复兴号”，以后北京到杭州最快4小时18分可到达，杭州到北京最快4小时23分可到达。当前北京杭州之间最快的“和谐号”也要耗时5小时左右，所以调图后“复兴号”的到来，将两地的列车最短运行时间压缩了近40分钟。另外此次扩容调速之后价格也不会变动。

复兴号动车组列车，是中国标准动车组的中文命名，由中国铁路总公司牵头组织研制、具有完全自主知识产权、达到世界先进水平的动车组列车。

为适应中国地域广阔、温度横跨正负40℃、长距离、高强度等运行需求，“复兴号”进行了60万公里考核，比欧洲标准还多了20万公里。最终，整车性能指标实现较大提升，“复兴号”的设计寿命达到了30年，而“和谐号”是20年。

“复兴号”列车高度从3700毫米增高到了4050毫米，车厢内还实现了WiFi网络全覆盖。此外，全车还部署了2500余项监测点，建立强大的安全监测系统。

调图后复兴号开行车次如下：

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关键词：复兴号动车铁路

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