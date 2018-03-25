郭台铭：马云说的“新制造”是我给加上去的

2018 IT领袖峰会今日在深圳召开，富士康创始人郭台铭在参与对话时表示，马云提的新零售、新制造中的新制造是他给加上的。



郭台铭在谈及工业互联网时表示，“眼睛看的、脑筋想的、嘴巴吃的、耳朵听的，都在随着互联网的发展而蓬勃发展，当然互联网不是万能的，比如说刚才李小加要水喝，在手机上一按就能出一瓶水吗？当然做不到，还是得有实体经济。”

郭台铭笑称，“刚才我上厕所的时候发现大家都在排队，很多人来跟我拍照，还有人问我：你还亲自来上厕所啊？建议以后主办方给我们安个互联网管子，以后直接就传到华大基因去了。”

郭台铭表示，富士康未来要做“六流”公司，这六流是虚拟端的讯息流、金融流以及技术流和实体端的人员流、过程流和物流。

以下是对话全文：

吴鹰：郭台铭先生是富士康的创始人，这个公司已经有44年的历史，我在十几年前非常深，当时小灵通供不应求，他为了小灵通的生产，专门在杭州设了14条生产线。富士康今天的规模是多大呢？1家公司占中国进出口贸易总额的3.9%，中国今天这么大经济体的情况下，富士康占3.9%，而且财富世界500强排名第27位。他现在比较出名的一件事是，最近作为独角兽在中国上海上市，从申请到批准只用了36天的时间，这个纪录到全世界都是非常高效率的，谁说中国不能高效率，完全可以高效率，这跟小加讲的也有关联，特事特办，在老丈人特批的情况下，丈母娘、独角兽自己和新娘都合在一起就能把事做成。第二位对话嘉宾是郭为先生，神州数码在数字城市的建设上已经有很多年的推进和实践，我的理解大概有将近七八年的时间，对数字中国的建设他们积累了大量的经验和数据。第三位是王坚先生，阿里巴巴集团技术委员会主席，引领阿里技术演进的路线，昨天晚上闭幕会他的发言也有独到的概念。最后一位是著名的投资人赛富创始管理合伙人阎焱先生，他投了很多独角兽企业，这跟小加的演讲也是相呼应的，而且从投资界安排一位，他们四位的互动将会给大家带来一台精彩的对话节目。下面掌声欢迎几位对话嘉宾上台。

郭台铭先生是我非常尊重的大哥，我刚才对富士康给听众作了介绍，作为世界领先的智能制造服务商，除了我刚才讲的中国进出口总额占3.9%之外，他现在也超过三星，成为最大的智能移动设备制造商，得益于郭台铭先生30年前。

郭台铭：从小灵通就帮我打下手机制造的基础。

吴鹰：数字中国的建设离不开工业互联网，这比to C的互联网发展更重要，所以先请郭台铭先生就工业互联网发表一下他的观点，大家欢迎。

郭台铭：谢谢吴鹰兄，我们合作了30年，从小灵通就开始，还有郭为、阎焱、王坚，我们在浙江搞的云栖小镇。这么多年来看到数字经济在蓬勃发展，第一阶段的发展是互联网+，比如眼睛看的，脑子想的，嘴巴说的，耳朵听的，这种属于服务业的互联网在蓬勃发展。因为这样网上经济带来了线下的发展。传统经济、传统制造业经历这么多年来遇到一个很好的机会，从工业制造领域，我们发现实体经济，任何一个经济最后要落到实体经济上，实体经济就是我刚才讲的嘴巴吃的，手上摸的，嘴巴喝的，刚刚李小加要水喝，他从手机一按手机上就按出水来了，但是做不到，网上经济有它的局限性，你再怎么样不能按一碗泡面。刚刚吴鹰说等一下要上台了，你先上一个洗手间，有很多人排队，我又不能插队，又有很多人要跟我照相。还有一个比较有趣的，怎么上厕所你都自己来。我建议主办单位将来给我弄一个互联网的管子，可以送到华大基因去验一验今天的血压怎么样。网路经济跟实体经济正在快速融合，给制造业带来一个巨大的机会。我们从实体跟虚拟的结合到硬软的整合，才有了工业互联网。几年前在贵州大数据博览会我提到我们公司将来的目标要变成六流的公司。大家底下说有上流跟下流，你怎么有六流？我说我们在虚的方面是信息流、技术流、资金流，这是三虚，三实是人员流、过程流和物料流，三虚三实就是网上网下的结合。那天在贵州博览会是最后一个发言，跟今天一样有时间的限制。六流公司让实体经济真正跟网上经济趋向一致。比如我们最近也在推动人流，马云讲新零售，我记得是两年前，克强总理在双创大会的时候，新制造是我给马云加上去的，新制造新零售，我说任何东西的零售是制造出来的，任何一个产品，任何一个消费行为，你没有实体，当然你可以买语音，买影片，买游戏，那是虚的。但人是生理性的，物理性的，你都要有一个实体的产品，所以我们讲新制造新技术。新制造就是现在的工业互联网。

新制造跟传统制造有几个不一样，我刚刚做了一点功课，工业互联网是从实体经济，我们在内部讲工业互联网跟传统互联网的区别，工业互联网是互联网+交通就是车联网，互联网+医疗就是智能看病，互联网+农业，就是无人耕种。实体经济是+互联网，有根本的区别和特色。工业生产制造到数字制造，到智能制造，到物联网。互联网产生了大数据或者叫人工智能，它是一个感知型的，是一个认知的。工业互联网所产生的数据是结构性的，是系统性的，是有逻辑性的，它具有更强的专业性、关联性和流程性、时序性和解析性等特点，跟一般的互联网大数据是不一样的。所以一般的互联网大数据可以用挖掘，用数学运算。但是工业互联网或者行业互联网的数据有几个特性，第一个是隐秘性，数据背后的物理意义及特征之间的关联性的逻辑是不一样的，你不能用数学一直算，农业生产跟工业生产的生产逻辑是不一样的。第二个是资料性，我们要有全面性的资料，没有资料不够全、不够细、不够海量、不够结构，数据是没办法运算的。第三个是低值性，传统产业初期要求质量很低，每一个工段没有连接，等到用上工业互联网以后，我们用网路连接，从工站到工站之间，到厂区和厂区之间，到供应商跟生产之间，我们跟客户之间，我们跟很多大客户已经联网。做到大家互联互通，分享数据。将来我们跟客户之间的关系会有很大的改变，他从比价，挑选供应商，谁的价钱低买谁的，造成大家没法及时供货，大家准备时间过长，突然订单没有下来了，就造成过多的库存。所以工业互联网一个很大的实质意义是提质增效，降本减存。所以你常常找供应商是一家、两家，主要是一家，这整个逻辑都会改变。第三个是分析手段不同，强调的是跨学科的分析，技术融合的分析，数学跟大数据的分析，深度学习。阿里是人与物的关系，腾讯是人与人的关系，我们富士康工业互联网是物与物的关系，物与机器的关系，可是机器跟机器语言要能够通，所以我们有一个厂房里面有5000台设备，我们的5G跟一般的5G又不一样，它要有延迟性。最后机器学习控制产生了人工智慧，但我们的人工智慧一般不是AI，我们叫III，Internet Information intelligent。

但是我们将来是一个平台，我们会从初期是to B，上游供应链的整合，然后到to C，现在倒过来从客户要什么我们制造什么，这要把任督二脉打穿以后，我们从用户要什么给他设计定制什么，整个工业互联网才刚刚萌芽。这跟工业4.0不一样，工业4.0是在制造本身的自动化，它的基础是自动化、无人化，这个技术我们已经做到了。现在要开始联网，上下游的供应商到外界的用户，到用户的需求，这也符合供给侧的改革，为什么有那么多库存，为什么有那么多需求不明确？市场评估预算，像无人商店，大家进去看了，他摸过这个东西就好像要买这个关系，啤酒跟尿布的关系是感知的数据。可是真正客户下单要什么东西我给你制造什么东西，这是结构性的数据。这些大数据在整个生产体系重塑。所以工业互联网是一篇很大的文章，我们是一个平台，我们会跟中小企业，跟不同的行业，不同的行业云，我们会打造一个富士康云。我们的云跟腾讯云、阿里云、百度云有什么不一样？等一下有空的话，问到我的，我有时间的话再叙述一下，谢谢。

吴鹰：谢谢郭董事长，我提供一个数据，十五六年前，小灵通手机当时很复杂，郭总的制造成本，不算原材料成本，只有14块钱，后来降到12块钱，我不知道他们是怎么做的。刚才他对工业互联网的总结，提质增效，降本减存，非常精辟，工业互联网对中国工业的现代化、工业的互联网化影响非常巨大。工业4.0你们已经做到了，真正把互联网加进去这是核心，我非常赞同他的观点。