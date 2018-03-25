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京东3月26日0时春尚新：阿迪达斯低至3折，运动装备119元起

2018-3-25 20:52:12来源：IT之家作者：杰克责编：杰克评论：

IT之家3月25日消息 2018京东春尚新活动将于3月26日0时正式开启，届时Adidas京东自营旗舰店同步开启秒杀、闪购等促销活动，全场低至3折，跑步鞋、休闲鞋、夹克外套、卫衣套衫、T恤背心、运动裤、篮球等运动装备仅需119元起，点此抢购：手机点此 | PC点此

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1949年，Adidas诞生于德国，秉承为运动家们设计制作出舒适的运动鞋的概念，致力于各项体育运动提供功能性和创新性的产品。

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关键词：阿迪达斯Adidas京东精选

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