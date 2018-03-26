内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯 软件之家
Win10之家 WP之家
iPhone之家 iPad之家
安卓之家 数码之家
评测中心 智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页 >IT资讯>业界

乐视网：3月26日起停牌

2018-3-26 9:06:25来源：IT之家作者：马卡责编：马卡评论：

IT之家3月26日消息 深交所早间公告，公共传媒出现关于乐视网的信息，可能对公司股票交易价格产生较大影响，乐视网3月26日开市起停牌。

昨天，孙宏斌在宣布辞去乐视网所有职务11天后首次接受媒体采访，并指出乐视网有极大的退市风险。孙宏斌称自己卸任董事长是为散户负责，乐视复牌时候只有18万散户，有机构投资者，现在有33万散户，机构跑光了，换手率极高，明显有人在炒。

孙宏斌称辞任董事长也与此有关，很多投资者说因为看好我买入，省的抱了希望买入，将来股价再掉下来。乐视网2017年巨亏116亿，这种情况散户还奔着我买，将来散户亏了，我负不起这责任。

孙宏斌称投资乐视对于融创属于失败，融创对乐视的注资主要在乐视网、乐视影业、新乐视智家三块，另外两块都还好，主要是乐视网投资失败了。

孙宏斌称解决乐视问题还剩下三条路

第一是破产重整。这不影响上市地位，而且是成熟方案。但是这需要监管层、北京政府、法院三方支持；

第二、是卖资产还债，维持上市地位，但是现在没有资产可卖，如果后面还亏损，最后的结果可能还是退市；

第三，最后是退市，孙宏斌称也不希望看到乐视退市，但并未他说了算，而是依据创业板的退市规则，而现在乐视网情况，很有可能净资产为负，有极大的退市风险。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：乐视停盘

软媒旗下网站 IT之家| 辣品 - 超值导购，优惠券| IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）| 6655网址之家| Win10之家| Win8之家| Win7之家| Vista之家

软媒旗下软件： 魔方| 旗鱼浏览器（极速内核）| 软媒时间| 酷点桌面| 闪游浏览器（IE内核）| Win7优化大师| Win8优化大师| Win10优化大师| 软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图| Archiver| 刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C) RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司 版权所有 鲁ICP备11016544号-10