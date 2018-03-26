乐视网：3月26日起停牌

IT之家3月26日消息 深交所早间公告，公共传媒出现关于乐视网的信息，可能对公司股票交易价格产生较大影响，乐视网3月26日开市起停牌。

昨天，孙宏斌在宣布辞去乐视网所有职务11天后首次接受媒体采访，并指出乐视网有极大的退市风险。孙宏斌称自己卸任董事长是为散户负责，乐视复牌时候只有18万散户，有机构投资者，现在有33万散户，机构跑光了，换手率极高，明显有人在炒。

孙宏斌称辞任董事长也与此有关，很多投资者说因为看好我买入，省的抱了希望买入，将来股价再掉下来。乐视网2017年巨亏116亿，这种情况散户还奔着我买，将来散户亏了，我负不起这责任。

孙宏斌称投资乐视对于融创属于失败，融创对乐视的注资主要在乐视网、乐视影业、新乐视智家三块，另外两块都还好，主要是乐视网投资失败了。

孙宏斌称解决乐视问题还剩下三条路：

第一是破产重整。这不影响上市地位，而且是成熟方案。但是这需要监管层、北京政府、法院三方支持；

第二、是卖资产还债，维持上市地位，但是现在没有资产可卖，如果后面还亏损，最后的结果可能还是退市；

第三，最后是退市，孙宏斌称也不希望看到乐视退市，但并未他说了算，而是依据创业板的退市规则，而现在乐视网情况，很有可能净资产为负，有极大的退市风险。