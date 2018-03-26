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3月26日辣品福包：顺丰周年庆1折寄件、腾讯视频会员1元/月

2018-3-26 9:48:14来源：IT之家作者：木木责编：木木评论：

辣品福包消息，3月26日顺丰周年庆建行龙支付寄件享1折特惠、微众银行新用户享1元开通腾讯视频超级影音1个月会员；具体领取方法点此下载辣品App最新版，立即领取福利！

腾讯视频超级视频会员：微众银行新用户专享，1元/月，四屏通用。同时建议借此开通微众银行，后续活动较多。

顺丰25周年庆，近来优惠活动颇多：

一、顺丰x微众银行：

1、活动期间，凡支付顺丰运费时使用微信支付-微众卡支付，可享受最高30元优惠（适用于国际快递）。

2、每个新开卡用户可享受30元优惠：支付运费大于15元则立减15元，可享受两次；支付运费大于30元，则立减30元，可享受一次。

3、已开通微众卡得老用户随机立减1-25元。

二、顺丰x建行龙支付：

1、建行龙支付支付顺丰运费最高立减15元，每个用户限使用2笔；

2、爆点活动：3月26日顺丰周年庆当天，用建行龙支付支付快递费用全部低至1折，封顶立减20.7元（一票23元的件只需2.3元），数量有限，先到先得！

3、龙支付新老用户均可享受此次活动。

活动简介：

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支持：iPhone/iPad、安卓、Win10 UWP（桌面/手机）。

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