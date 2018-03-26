苹果趣闻：25年前，高管用美酒赌世界上第一台掌上电脑准时发货

IT之家3月26日消息 1993年3月25号，苹果高管Gaston Bastiaens和一个记者打赌，称牛顿 MessagePad 将会在当年夏末发货，赌注就是该高管一瓶价值数千美元的家藏美酒。

Apple Newton（牛顿，台湾的爱用者昵称为“小牛”），是世界上第一款掌上电脑（PDA），由苹果电脑公司于1993年开始制造，但是因为newton在市场上找不到其定位而需求量低而停止发展，并于1997年停止了生产。其电子设计与制造是在日本由夏普（Sharp）负责（Sharp曾推出过初期相容机种），而台湾的英业达集团也曾经代工过MP130。最初的Newton使用ARM 610 RISC CPU，具有触控屏幕、红外线、手写输入（甚至支持草写）等。使用的操作系统是Newton OS。 而其手写辨识功能为一大特点。苹果公司对其的正式名称为"MessagePad"，而"Newton"则是苹果公司对其所使用之操作系统的称呼（Newton OS）。不过Newton一词广为爱用，因而包括了机器本身与其软件。有人说Newton一词暗指Isaac Newton的苹果。

牛顿MessagePad是一个先于时代的产物，25年前，它就预测了移动设备在未来的流行，也为之后iPhone的成功打下了基础。时至今日，苹果公司仍将当时CEO John Sculley的掌上电脑（PDA）和乔布斯的Mac相提并论。

这个美酒之赌最后还是以苹果高管的胜利告终。苹果在1993年8月发布了牛顿MessagePad，但是随后MessagePad的表现不尽如人意，有些人甚至认为是一个没完成的作品，还有人推测这名高管为了保住他的美酒，在没有完成的情况下，提前发布了这款产品。