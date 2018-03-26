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Facebook回应收集用户通话短信记录：已得到许可

2018-3-26 10:36:27来源：IT之家作者：浮生/实习责编：浮生/实习评论：

IT之家3月26日消息 Facebook的泄密门风波还未平息，近日又有部分用户公开质疑Facebook上传了他们的通话和短信信息。当地时间25日，Facebook官方发表了声明，否认强制用户上传该部分信息，而是已经得到用户的许可。

IT之家获悉，部分用户在Facebook上下载自己的数据后发现，里面包含了自己和家人的通话历史记录。当地时间周六，一些媒体对此进行了报道了此事，并认为Facebook可能通过收集多年的用户通话和联系人信息，用于改善自己的好友推荐算法。

▲用户在自己的Facebook数据中发现了通话历史（推特截图）

Facebook对此表示否认，并在发布的声明中表示：

“通话和短信记录是Messenger（Facebook推出的即时通讯软件）的一项功能。这部分功能是可选的，并且我们已经通过安卓系统获得了该部分权限。”

▲Facebook声明中展示的请求用户许可页面

Facebook表示，该功能不会收集电话或短信的内容，也不会将所收集的信息出售给第三方。

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关键词：Facebook社交网络扎克伯格

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