百度或成6月份首批CDR试点公司之一

IT之家3月26日消息 据网易科技报道，消息人士透露，百度也将成为6月份首批CDR试点公司之一。对此消息，百度方面表示相关信息不便透露。此前媒体报道称，CDR首批名单是可能两家，也可能是四家。目前比较确定是阿里巴巴和京东，最快将在6月成行。

据IT之家3月15日报道，全国政协委员、百度董事长兼首席执行官李彦宏回答媒体提出的“香港和内地更愿意选择哪个地方上市”问题时表示，百度会考虑优先回内地上市。对于是否会尝试CDR，李彦宏表示“CDR是证监会说了算，我们说了不算。”对于是否在第一批CDR名单，李彦宏曾表示，我们目前还没有收到任何消息。

据报道，第一批入围CDR名单已出炉，共有8家企业，除了百度、阿里、腾讯、京东四家之外，还有携程、微博、网易以及在中国香港上市的舜宇光学，另一类公司被归为“新蓝筹”，包括富士康、滴滴、今日头条、美团点评等尚未上市的互联网和新经济巨头。

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