百度或成6月份首批CDR试点公司之一

IT之家3月26日消息 据网易科技报道，消息人士透露，百度也将成为6月份首批CDR试点公司之一。对此消息，百度方面表示相关信息不便透露。此前媒体报道称，CDR首批名单是可能两家，也可能是四家。目前比较确定是阿里巴巴和京东，最快将在6月成行。
据IT之家3月15日报道，全国政协委员、百度董事长兼首席执行官李彦宏回答媒体提出的“香港和内地更愿意选择哪个地方上市”问题时表示，百度会考虑优先回内地上市。对于是否会尝试CDR，李彦宏表示“CDR是证监会说了算，我们说了不算。”对于是否在第一批CDR名单，李彦宏曾表示，我们目前还没有收到任何消息。
据报道，第一批入围CDR名单已出炉，共有8家企业，除了百度、阿里、腾讯、京东四家之外，还有携程、微博、网易以及在中国香港上市的舜宇光学，另一类公司被归为“新蓝筹”，包括富士康、滴滴、今日头条、美团点评等尚未上市的互联网和新经济巨头。
IT之家小科普：
CDR：
对于在海外上市的企业想要回归A股（如百度、阿里、京东等），而又不想拆除VIE*架构，这时就需要一种鱼和熊掌兼得的模式，也就是CDR。理解CDR，可以参考ADR（美国预托凭证），ADR模式就是把非美国证券包装成美国有价证券。如果一个美国投资者想要购买一个另一个国家公司的股票，除了直接购买这家公司在该国的股票，还可以选择买这家公司委托给美国银行的股票凭证，这家公司可以凭借存托凭证在美股挂牌上市。而CDR模式，就是说境外上市公司可以将部分已经发行上市的股票托管在当地的银行，在中国境内存托银行进行发行，相当于在A股上市，然后公司的股票就能以人民币交易结算，供国内投资者买卖。
*VIE架构是什么？
可变利益实体，即“VIE结构”，也称为“协议控制”，其本质是境内主体为实现在境外上市采取的一种方式。是指境外上市实体与境内运营实体相分离，境外上市实体在境内设立全资子公司，该全资子公司并不实际开展主营业务，而是通过协议的方式控制境内运营实体的业务和财务，使该运营实体成为上市实体的可变利益实体。