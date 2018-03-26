一秒发热，279元！米家有品上架石墨烯多功能发热毯

IT之家3月26日消息 今天，米家有品商城上架了一款PMA石墨烯多功能发热毯，售价279元。
据商品页面介绍，这款产品采用石墨烯材料，石墨烯模块通电后，释放接近人体的6-14μm远红外光波。石墨烯具有高导热性能，开启开关后1-2秒即可发热，5-10秒便有热感。其独特的蜂窝式结构，发热更均匀。
同时，这款产品采用高、中、低三档智能温控设计，高温档：温升20℃；中温档：温升14℃；低温档：温升8℃。
此外，用户可取出移动电源后，将毯子放置水中轻柔水洗。洗后晾干，不漏电。
购买地址：点此进入
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据商品页面介绍，这款产品采用石墨烯材料，石墨烯模块通电后，释放接近人体的6-14μm远红外光波。石墨烯具有高导热性能，开启开关后1-2秒即可发热，5-10秒便有热感。其独特的蜂窝式结构，发热更均匀。
同时，这款产品采用高、中、低三档智能温控设计，高温档：温升20℃；中温档：温升14℃；低温档：温升8℃。
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