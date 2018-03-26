乐视网：正对媒体报道的相关事项进行停牌核查

IT之家3月26日消息 深交所早间公告，公共传媒出现关于乐视网的信息，可能对公司股票交易价格产生较大影响，乐视网3月26日开市起停牌。

刚刚，乐视网发布公告，称注意到有部分媒体报道了《对话孙宏斌：详解乐视困局和辞任乐视网董事长之谜》等文章，可能对公司股票价格产生影响，为了维护投资者利益，防止公司股价异常波动，乐视网申请公司股票于2018年3月26日上午开市起停牌。

目前公司正在对相关事项进行核查，待有关情况核实后，公司将及时刊登相关公告并申请复牌。

公告如下：

乐视网信息技术（北京）股份有限公司

停牌核查公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

今日，乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”或“乐视网”）注意到有部分媒体报道了《对话孙宏斌：详解乐视困局和辞任乐视网董事长之谜》等文章，可能对公司股票价格产生影响，为了维护投资者利益，防止公司股价异常波动，乐视网申请公司股票于2018年3月26日上午开市起停牌。

目前公司正在对相关事项进行核查，待有关情况核实后，公司将及时刊登相关公告并申请复牌。

公司将严格根据相关法规的规定，及时做好信息披露工作，公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为中国证监会指定信息披露网站，有关公司的信息均以在指定媒体刊登的信息为准，本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。

敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

乐视网信息技术（北京）股份有限公司

董事会

二〇一八年三月二十六日